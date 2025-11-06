Kontrakty na kawę spadają wobec rekordowych dostaw z Brazylii do Europy

Ceny kontraktów na kawę Arabica na ICE (COFFEE) spadają, utrzymując wysoką zmienność od początku października. Rynek pozostaje wspierany przez ograniczoną globalną podaż – zapasy kawy nadal maleją, a opady deszczu w kluczowym regionie upraw Arabiki w Brazylii (Minas Gerais) pozostają poniżej średniej.
- Dodatkowo, ryzyko tajfunów w regionach upraw Robusty w Wietnamie budzi obawy o możliwe zakłócenia dostaw, co pośrednio wspiera ceny Arabiki. Zapasy kawy Arabica certyfikowane przez ICE spadły do najniższego poziomu od 18 miesięcy, wynosząc około 430 tys. worków po 60 kg, co jest wartością zbliżoną do poziomu z końca 2023 roku.
- Nieco optymizmu przynoszą jednak doniesienia Reutersa – globalni traderzy wysyłają około 150 tys. worków brazylijskiej Arabiki do magazynów ICE w Europie, co może pomóc odbudować zapasy i złagodzić rekordowo wysokie ceny. Dzisiejsze spadki mogą być w dużej mierze podyktowane właśnie nimi.
COFFEE (interwał D1)
Źródło: xStation5
