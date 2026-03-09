Krypto rośnie ponad 4 % mimo wzrostu napięć📈

Mimo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wzrostu cen ropy naftowej powyżej 100 USD za baryłkę, rynek kryptowalut odnotowuje dziś wyraźne wzrosty, przekraczające 4 %. Bitcoin utrzymuje się powyżej 69 000 USD, a Ethereum przekracza 2 000 USD. W tym samym czasie tradycyjne giełdy wykazują spadki, co pokazuje różnice w reakcjach między rynkami finansowymi a rynkami cyfrowych aktywów.

W ostatnich dniach obserwowano napływy kapitału do niektórych produktów powiązanych z Bitcoinem, co przyczyniło się do wzrostów cen kryptowalut. Dodatkowo kursy odbijały się po wcześniejszych spadkach. Zwiększone zainteresowanie produktami takimi jak ETF-y na Bitcoina wspierało wzrosty cen, a rynek porusza się w pobliżu istotnych poziomów cenowych, które inwestorzy traktują jako punkty, w których trend może się utrzymać lub zmienić kierunek.

Równocześnie sektor finansowy sygnalizuje kolejne kroki integracyjne z technologią blockchain. W dniu dzisiejszym Nasdaq ogłosił plany wprowadzenia handlu tokenizowanymi akcjami we współpracy z platformą kryptowalut Kraken. Program ma ruszyć w pierwszej połowie 2027 roku i obejmie tokenizowane wersje akcji oraz produktów giełdowych, z naciskiem na uproszczenie procedur związanych z głosowaniem korporacyjnym oraz zwiększenie dostępności cyfrowych form własności udziałów. Taka inicjatywa pokazuje rosnące zainteresowanie technologią blockchain na rynkach regulowanych oraz próby łączenia tradycyjnych instrumentów finansowych z ekosystemem aktywów cyfrowych, co może mieć wpływ na dalszy rozwój handlu aktywami.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5