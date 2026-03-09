Krypto rośnie ponad 4 % mimo wzrostu napięć📈

Mimo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wzrostu cen ropy naftowej powyżej 100 USD za baryłkę, rynek kryptowalut odnotowuje dziś wyraźne wzrosty, przekraczające 4 %. Bitcoin utrzymuje się powyżej 69 000 USD, a Ethereum przekracza 2 000 USD. W tym samym czasie tradycyjne giełdy wykazują spadki, co pokazuje różnice w reakcjach między rynkami finansowymi a rynkami cyfrowych aktywów.
W ostatnich dniach obserwowano napływy kapitału do niektórych produktów powiązanych z Bitcoinem, co przyczyniło się do wzrostów cen kryptowalut. Dodatkowo kursy odbijały się po wcześniejszych spadkach. Zwiększone zainteresowanie produktami takimi jak ETF-y na Bitcoina wspierało wzrosty cen, a rynek porusza się w pobliżu istotnych poziomów cenowych, które inwestorzy traktują jako punkty, w których trend może się utrzymać lub zmienić kierunek.
Równocześnie sektor finansowy sygnalizuje kolejne kroki integracyjne z technologią blockchain. W dniu dzisiejszym Nasdaq ogłosił plany wprowadzenia handlu tokenizowanymi akcjami we współpracy z platformą kryptowalut Kraken. Program ma ruszyć w pierwszej połowie 2027 roku i obejmie tokenizowane wersje akcji oraz produktów giełdowych, z naciskiem na uproszczenie procedur związanych z głosowaniem korporacyjnym oraz zwiększenie dostępności cyfrowych form własności udziałów. Taka inicjatywa pokazuje rosnące zainteresowanie technologią blockchain na rynkach regulowanych oraz próby łączenia tradycyjnych instrumentów finansowych z ekosystemem aktywów cyfrowych, co może mieć wpływ na dalszy rozwój handlu aktywami.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.