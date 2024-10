LIVE: Konferencja EBC - Brak sygnałów na przyszłość powoduje umocnienie euro

EBC decyduje się na obniżenie stopy depozytowej o 25 punktów bazowych

Patrząc na dane inflacyjne i bilans ryzyka, EBC podjął decyzję o redukcji stóp procentowych

Inflacja odbije na koniec tego roku, co jest związane z czynnikami bazowymi

Inflacja bazowa ma spaść do 2,3% r/r w 2025 roku z poziomu 2,9% r/r w tym roku. W 2026 roku ma spaść do 2,0% (wcześniej EBC widział inflację bazową w przyszłym roku na poziomie 2,2% r/r)

Stopa refinansowa została obniżona mocniej (o 60 pb), aby różnica między stopą refinansową oraz depozytową wynosiła 15 punktów bazowych

Spadek stóp procentowych powinien wesprzeć gospodarkę, która w ostatnim czasie doświadcza więcej problemów

Pierwsze 10 minut nie przynosi żadnych niespodzianek. Zmienność na EURUSD pozostaje bardzo niska. Brak jest jakichkolwiek wskazówek, co do przyszłości. Również same prognozy nie przynoszą żadnych sygnałów, co do możliwej zmiany perspektywy stóp procentowych ze strony EBC.

Wynegocjowany wzrost płac pozostanie wysoki i zmienny do końca 2024 r. Całkowity wzrost kosztów pracy ulega spowolnieniu.

Jednostkowe koszty pracy będą nadal spadać ze względu na niższy wzrost płac w okresie ożywienia gospodarczego i zwiększoną produktywność

Płace są bardzo ważne z perspektywy inflacji bazowej. Niemniej Lagarde nie wskazuje na duże ryzyka dotyczące nagłego ożywienia pod tym względem.

Inflacja spadnie do poziomu 2% w 2025 roku

Projekcje inflacyjne w zasadzie pozostają bez zmian względem czerwca

Inflacja usługowa pozostaje wysoko i utrzymuje się tam przez dłuższy czas. To determinuje podejście zrównoważone

Decyzja była jednogłośna, dalsze decyzje będą zależeć od danych. EBC nie skupia się na żadnym konkretnym odczycie na ustalonym poziomie

EBC nie zobowiązuje się do żadnego ruchu, jeśli chodzi o październik. EBC nie pozna zbyt wiele nowych danych do kolejnego posiedzenia.

Brak żadnych sygnałów dotyczących możliwości przyspieszenia obniżek, brak jakichkolwiek sygnałów dotyczących grudnia powoduje umocnienie euro. Niemniej zmienność na rynku pozostaje bardzo niska. EURUSD testuje okolice 1,1030.