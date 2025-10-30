(LIVE) Przemówienie prezes EBC, Christine Lagarde

- Lagarde zabiera głos po tym jak EBC utrzymał stopy bez zmian
- EURUSD nieznacznie traci
EBC utrzymał dziś stopę procentową bez zmian, na poziomie 2.15% a teraz głos zabiera prezes banku, Christine Lagarde. Oto jej komentarze
- Wzrost wydatków na obronność może w średnim terminie zwiększyć inflację.
- Perspektywy inflacji są bardziej niepewne niż zwykle.
- Niektóre czynniki ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego zostały złagodzone.
- Oszczędności gospodarstw domowych są wyjątkowo wysokie.
- Wskaźniki inflacji bazowej są zgodne z celem.
- Sektor przemysłowy hamowany przez taryfy celne.
- Gospodarka powinna skorzystać na wydatkach konsumpcyjnych.
- Globalne otoczenie prawdopodobnie pozostanie czynnikiem ograniczającym wzrost gospodarczy.
Źródło: xStation5
