PILNE: Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy bez zmian

EBC zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych (2.15% vs 2.15% prognoz). EBC potwierdził w zaktualizowanym oświadczeniu, że „nie zobowiązuje się do konkretnej ścieżki polityki stóp procentowych”, a jego podejście pozostaje uzależnione od danych i decyzji podejmowanych z posiedzenia na posiedzenie.
Dodatkowo bank zwrócił uwagę, że rynek pracy utrzymuje siłę dzięki wcześniejszym obniżkom stóp. Reakcja europejskich indeksów oraz pary EUR/USD pozostaje minimalna.
Inwestorzy oczekują na konferencję prasową EBC o godzinie 14:45, która ma przynieść dalsze wyjaśnienia i wskazówki dotyczące przyszłej polityki monetarnej.
