PILNE: Zapas gazu według EIA nieznacznie wyższy od oczekiwań. NATGAS rośnie!

- Tygodniowy raport dotyczący zapasów gazu w USA
Cotygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego według EIA:
Aktualny odczyt: 74 mld stóp sześciennych; (Oczekiwania konsensusu Bloomberg: 73,22 mld stóp sześciennych; Poprzedni odczyt: 87 mld stóp sześciennych)
Cotygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego według EIA wykazała, że w magazynach przybyło 74 mld stóp sześciennych gazu, co nieco przewyższyło oczekiwania rynku wynoszące 73,22 mld stóp sześciennych, ale było znacząco mniej niż poprzedni przyrost wynoszący 87 mld stóp sześciennych. Oznacza to, że zapasy wciąż rosną, jednak tempo ich uzupełniania spadło w porównaniu z tygodniem poprzednim, co może wskazywać na zmiany w podaży lub popycie – np. wyższe zużycie gazu lub nieco mniejszą produkcję. Z jednej strony utrzymujący się przyrost zapasów działa hamująco na ceny, z drugiej strony spadek tempa przyrostu sygnalizuje bardziej zrównoważony bilans podaży i popytu. W rezultacie rynki reagują na te dane wzrostem notowań kontraktów na gaz ziemny.
Źródło: xStation5
