(LIVE) Przemówienie szefa Fed, Jerome'a Powella

Jerome Powell, przewodniczący Fed komentuje dziś sytuację w gospodarce USA. Prezes Fed wskazuje, że nie istnieje pozbawiona ryzyka ścieżka polityki na przyszłość i choć rynek pracy osłabł, ceny wciąż rosną, a koszty życia w USA są wysokie. Dolar amerykański dziś nieznacznie traci.
- Zaufanie publiczne do instytucji gospodarczych i politycznych zostało podważone; osoby pełniące służbę publiczną muszą koncentrować się ściśle na kluczowych misjach.
- Zadbamy o to, aby jednorazowy wzrost cen nie przerodził się w trwały problem inflacyjny.
- Podwyżki ceł prawdopodobnie przełożą się na nieco wyższą inflację w perspektywie kilku kwartałów.
- Racjonalnym scenariuszem bazowym jest to, że wpływ ceł na inflację będzie stosunkowo krótkotrwały.
- Proces dezinflacji w usługach trwa; większość długoterminowych oczekiwań inflacyjnych jest zgodna z celem na poziomie 2%.
- Wzrost cen towarów w dużej mierze odzwierciedla wpływ ceł, a nie szersze presje cenowe
- Inflacja PCE w ujęciu 12-miesięcznym wyniosła prawdopodobnie 2,7% w sierpniu, a bazowa PCE 2,3%; oba wskaźniki są wyższe niż rok wcześniej i napędzane cenami towarów.
- Wydatki konsumpcyjne spowolniły, a przedsiębiorstwa twierdzą, że niepewność negatywnie wpływa na perspektywy.”
- Niezwykły i trudny spadek zarówno podaży, jak i popytu na pracowników.
- Rynek pracy jest mniej dynamiczny i nieco słabszy.
- Inflacja wzrosła i pozostaje na podwyższonym poziomie.
- Wzrost gospodarczy wyhamował, a ryzyka dla zatrudnienia wzrosły.
- Długoterminowe oczekiwania inflacyjne są zgodne z celem na poziomie 2%.
- Niektóre ceny aktywów są podwyższone względem historycznych poziomów. Akcje są dość wysoko wyceniane
- Nie celujemy w poziomy cen aktywów finansowych.
- Nie jest to czas podwyższonych zagrożeń dla stabilności finansowej.
- Banki są dobrze dokapitalizowane, a gospodarstwa domowe w dobrej kondycji.
- Musimy dostosować politykę w kierunku bardziej zrównoważonego podejścia.
- Przed kolejnym posiedzeniem będziemy analizować rynek pracy, dane o wzroście i inflacji, aby ocenić, czy polityka jest właściwie ustawiona. Jeśli nie – dostosujemy ją.
- Skupienie na inflacji musi zostać złagodzone na rzecz bardziej zrównoważonego podejścia
- Latem rynek pracy osłabł
- Beige Book wskazała umiarkowany wzrost. Gospodarka rośnie, ale niezbyt szybko
- Wiele pytań dotyczy tego, czy sztuczna inteligencja jest przyczyną niskiego wskaźnika zatrudnienia absolwentów.
- Nie mogę powiedzieć, że AI jest głównym powodem.
- Brak zatrudnienia może być jednym ze sposobów na przerzucenie kosztów ceł, jakie ponoszą firmy.
- Częścią spowolnienia zatrudnienia jest niepewność dotycząca polityki fiskalnej.
- Tempo zatrudnienia naprawdę spadło. Sztuczna inteligencja oznacza, że niektóre stanowiska pracy zostaną wycofane, a niektóre rozwiną się.
