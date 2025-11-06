💷 GBPUSD zyskuje 0,2% przed BOE

-
BoE Prawdopodobnie Utrzyma Stopy: Bank Anglii utrzyma stopy bez zmian pomimo spadku inflacji; kluczowa jest trwała dezinflacja.
Harmonogram: Decyzja ogłoszona będzie o godzinie 13:00 wraz z minutes. Konferencja prasowa z udziałem Baileya o 13:30
Ryzyko Gołębiej Niespodzianki: Rynek nie docenia możliwości cięcia (25%); budżet w listopadzie zacieśniający politykę fiskalną może skłonić BoE do obniżki w grudniu i zwiększyć głos sprzeciwu.
Obserwacja GBPUSD: Utrzymanie stóp wspiera odbicie GBPUSD w kierunku 1,3200; cięcie lub silny gołębi sygnał grozi natychmiastowym spadkiem poniżej 1,30.
Bank Anglii mimo ostatnich rozczarowujących danych makroekonomicznych prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian podczas dzisiejszego posiedzenia. Pomimo spadku inflacji (we wrześniu do 3,8%, poniżej prognoz BoE) i słabnącej presji cenowej w usługach oraz niższego tempa wzrostu płac, inflacja wciąż pozostaje blisko dwukrotnie wyższa niż cel banku centralnego. Warto jednak zwrócić uwagę, że polityka fiskalna najpewniej będzie zacieśniana w przyszłym budżecie, poprzez podwyżki podatków. To wszystko sprawia, że komitet polityki pieniężnej (MPC) będzie chciał upewnić się, że trwały trend dezinflacyjny jest już widoczny, zanim zdecyduje się na luzowanie polityki monetarnej, co prawdopodobnie nastąpi dopiero na wiosnę 2026 roku, kiedy inflacja zbliży się do poziomu 2,5%.
Oczekiwania rynkowe oraz stosunek głosów
Rynek wycenia jedynie 25% szans na dzisiejszą obniżkę, natomiast pełna obniżka jest wyceniana na luty. Warto jednak zwrócić uwagę, że na grudzień łączone prawdopodobieństwo wynosi niemal 70%, podobnie jak ma to miejsce w przypadku USA, gdzie jeszcze niedawno dawano niemal 100% szans na obniżkę. Źródło: Bloomberg Finance LP
Rynek wycenia około 25% szans na cięcie podczas dzisiejszego posiedzenia, jednak scenariusz ten wydaje się niedoszacowany. Niemniej jedną z kluczowych kwestii, która zadecyduje o oczekiwaniu na inflację na najbliższe kwartały, będzie zarys budżetu w UK, który zaprezentowany zostanie na koniec listopada. Jeśli budżet pokaże oczekiwane cięcia, BoE może być pewniejszy dalszego spadku inflacji i dokona obniżki w trakcie grudniowego posiedzenia. Wobec tego jest dzisiaj szansa na to, że pojawi się gołębi sygnał, zarówno po stronie komunikatu, jak i stosunku głosowania. Ostatnio za obniżką głosowało dwóch członków BoE. Teraz za obniżką może zagłosować 3 członków.
Wpływ na funta
Brak obniżki stóp procentowych może wesprzeć ostatnie odbicie na parze GBPUSD. Obecnie testowany jest zakres podobnej korekty wzrostowej jak na koniec października. Jeśli jednak wydźwięk dzisiejszej decyzji nie był zbyt gołębi, korekta może przedłużyć się nawet do okolic 1,3200.
W przypadku obniżki stóp procentowych powinniśmy zauważyć momentalny spadek poniżej poziomu 1,30. Taki scenariusz może być również widoczny, jeśli BoE wyśle sygnał gotowości do obniżki w grudniu, jeśli pozwoli na to zarys budżetu.
