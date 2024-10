Lockheed Martin podwyższa dywidendę o 4,8% 💵

Lockheed Martin (LMT.US) zdecydował o podwyżce dywidendy do 3,30$. Spółka wypłaca dywidendę co kwartał, co implikuje w rocznym ujęciu dywidednę na poziomie 13,2 $. Tym samym roczna stopa dywidendy za następne 12 miesięcy wynosi obecnie 2,19%. Dla spółki jest to 22 rok z rzędu podwyżki wypłacanej dywidendy.

Lockheed Martin w tym tygodniu zyskał przede wszystkim na zaostrzeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wraz ze wzrostem obaw o stabilność sytuacji geopolitycznej, notowania spółek zbrojeniowych zanotowały mocne wzrosty. W przypadku Lockheeda kurs w ciągu tygodnia skoczył o 3,2%, tym samym ustalając nowy poziom ATH.

Patrząc na historyczne poziomy wzrostu dywidendy, podwyżka o 4,8% pozostaje poniżej średniorocznego wzrostu dla ostatnich 3 i 5 lat. Jednocześnie stopa dywidendy pozostaje na najniższym poziomie od 10 lat.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka utrzymała stabilny wzrost dywidendy, a ostatnie wzrosty ceny spółki zepchnęły stopę dywidendy do najniższych wartości w ciągu ostatniej dekady. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wraz z rosnącymi napięciami geopolitycznymi, notowania spółki coraz mocniej odzwierciedlają nadzieje inwestorów na skorzystanie przez Lockheed Martin na niepewnej sytuacji i wzroście zapotrzebowania na sprzęt wojskowy, co jednocześnie odsuwa spółkę od wyceny opartej na samej dywidendzie. Niemniej jednak patrząc na historię spółki oraz na utrzymanie nieprzerwanych wypłat i wzrostu dywidendy od początku XXI w. można zauważyć, że dalej stanowi ona ciekawą propozycję dla inwestorów szukających spółek dywidendowych.

Spółka od lutego 2024 r. pozostawała w trendzie wzrostowym, którego górne ograniczenia agresywnie wybiła po koniec lipca. Geometria rynku wskazywałaby, że powtórka wybicia w październiku sięgałaby okolic 665 $/akcję. Warto jednak pamiętać, że ruch ten oznaczałby drastyczne podbicie obecnych wskaźników fundamentalnych, co przy stosunkowo mało elastycznym modelu biznesowym spółki ciężko byłoby uzasadnić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, tym samym wypychając spółkę znacznie powyżej średnich wartości wskaźników dla ostatnich 5-lat. W przypadku Lockheed Martin obecna wycena wskazuje na poziom wskaźnika P/E forward w wysokości 22,5x przy średnich wartościach za ostatnie 5 lat na poziomie 16,2x. Dodatkowy impuls wzrostowy na kursie spowodowałby ryzyko podwyższonej wrażliwości kursu wraz z wyższymi wycenami. Źródło: xStation