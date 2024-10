Micron Technology zyskuje 14% dzięki wyższym od oczekiwań prognozom💡

Akcje spółki Micron Technology gwałtownie zyskują 14% przed otwarciem sesji na Wall Street, po wynikach finansowych za 4. kwartał 2024 roku. Przychody firmy wzrosły o 13,8% w ujęciu kwartał do kwartału i o 93,3% rok do roku. Jednak tak naprawdę liczy się to, jak Micron w końcu odradza się po ponurym 2023 roku. Akcje Microna zyskały 12,2% w całym 2024 r., podczas gdy zysk netto w końcu odbija się od zeszłorocznych strat.

Optymizm wokół producenta chipów pamięci masowej jest dodatkowo wzmacniany przez optymistyczne prognozy na nadchodzący kwartał. Prognoza Microna na poziomie około 8,7 mld USD przewyższyła szacunki analityków na poziomie około 8,3 mld USD. Siłą napędową ostatnich sukcesów Microna jest duży popyt na produkty DRAM dla centrów danych i pamięci o wysokiej przepustowości, które są kluczowe dla rozwoju sztucznej inteligencji. Według dyrektora generalnego firmy, Micron wkracza w nadejście sztucznej inteligencji, mając „najlepszą pozycję konkurencyjną w historii”. Rzeczywiście, producent chipów korzysta ze swojej zdolności do dostarczania dużych ilości swoich wiodących w branży układów pamięci, co podkreślił wiceprezes ds. operacyjnych.

Kurs akcji Micron od dwóch tygodni wybija się z ostatniego trendu spadkowego. Tylko w tym tygodniu zyskał 5% i oczekuje się, że wzrośnie jeszcze bardziej po otwarciu amerykańskiej giełdy, napędzany publikacją finansową spółki i prognozami na Q12025. Akcje Micron wzrosły już powyżej obu wykładniczych, średnich kroczących, napędzając bycze przecięcie szybszej EMA20 (jasnofioletowej) powyżej wolniejszej EMA50 (ciemnofioletowej). Handel po godzinach sugeruje łatwą wygraną z ostatnim oporem w okolicach 97 USD. Dla porównania, BoA właśnie zaktualizował swoją wycenę dla Micron do 125 USD, znacznie powyżej oporu 107 USD. Źródło: xStation5