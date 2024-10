Microsoft podwyższa dywidendę oraz uchwala nowy plan skupu akcji

Microsoft zdecydował się na wprowadzenie aktualizacji do swojej polityki dzielenia się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Podwyższenie dywidendy oraz nowy program skupu akcji tworzą podstawy pod rewizję swoich oczekiwań przez inwestorów skupionych na bardziej długoterminowym podejściu do wyceny spółki.

Pierwszą istotną zmianą jest podwyżka dywidendy. Spółka zadeklarowała wypłatę kwartalnej dywidendy w wysokości 0,83 $/akcję. Jest to wzrost o 10,7% w porównaniu do poprzedniej dywidendy. Spółka od 2016 roku nieprzerwanie podwyższa wypłacane dywidendy, z czego na przestrzeni ostatnich 8 lat średnia wartość wzrostu dywidendy wynosiła 10,4%, a mediana 10%. Inwestorzy mogą wobec tego czuć się zadowoleni, gdyż tempo wzrostu wypłaty znajduje się lekko powyżej średniej.

Mimo to z perspektywy ruchów cen Microsoftu podwyżka ta nie nadąża za dynamicznie rosnącą wyceną rynkową spółki. Stopa dywidendy forward (liczona przy założeniu utrzymania kwartalnej dywidendy na nowym poziomie) wynosi 0,77%, co stanowi o wartość o 17 pb niższą od pięcioletnich średnich spółki, a także ponad dwukrotnie niższą wartość niż średnia dla sektora.

Spółka zapowiedziała także nowy program skupu akcji, na który chce przeznaczyć 60 mld $, co stanowi taką samą wartość, jak ta uchwalona w 2021 r. To implikuje wartość stopy skupu akcji własnych na poziomie ok. 0,93%, wobec 0,47% w poprzednim roku.

W reakcji na aktualizację planu skupu akcji i podwyżkę dywidendy notowania Microsoftu rosną o prawie 2%. Źródło: xStation