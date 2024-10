MicroStrategy zyskuje ponad 5,3% w handlu przed otwarciem po wzrostach Bitcoina

MicroStrategy zwiększa swoje wzrosty, zyskując 5% w handlu przedrynkowym, gdy Bitcoin zbliża się do kluczowego oporu. Pozytywne nastroje są wspierane przez napływy do spotowych funduszy ETF Bitcoin, a piątkowe dane pokazują napływy netto w wysokości 253 milionów dolarów, co odpowiada poziomom z zeszłego poniedziałku. Fundusze ETF posiadają obecnie Bitcoina o wartości 18,4 miliarda dolarów.

Cena Bitcoina wykazuje byczą dywergencję zarówno na MACD, jak i RSI, przy czym MACD wydaje sygnał kupna, a RSI przebija poziom powyżej 55. Kluczowy opór dla Bitcoina znajduje się na poziomie 78,6% zniesienia Fibonacciego, a jeśli zostanie przełamany, może nastąpić ponowny test rekordowego poziomu 69 900 USD. Dla niedźwiedzi opór musi się utrzymać, a poziom zniesienia 61,8% Fibonacciego powinien służyć jako kluczowy punkt do zainicjowania dywergencji.

Źródło: xStation

Wzrost MicroStrategy w handlu przed otwarciem jest ściśle powiązany z hossą Bitcoina, choć wyjątkowa pozycja firmy również wzmacnia jej zyski. Jako korporacyjny posiadacz Bitcoina, MicroStrategy oferuje inwestorom lewarowaną ekspozycję na ruchy cen kryptowaluty. Ten status „pełnomocnika Bitcoin” spowodował, że MicroStrategy handluje ze znaczną premią w stosunku do swoich udziałów Bitcoin, odzwierciedlając takie czynniki, jak zaufanie inwestorów do wykonania przez CEO Michaela Saylora, potencjał przyszłych przejęć Bitcoin oraz dostępność akcji dla inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą napotkać ograniczenia dotyczące bezpośrednich inwestycji w kryptowaluty. Ostatnie zyski akcji przewyższają ruch Bitcoina, podkreślając lewarowaną ekspozycję MicroStrategy na akcję cenową kryptowalut. Ten wzmocniony efekt jest dodatkowo wyjaśniony przez znaczną premię wartości aktywów netto (NAV).

Premia ta obejmuje kilka kluczowych czynników, za które inwestorzy są skłonni zapłacić:

Doświadczenie w zarządzaniu: Istnieje duże zaufanie do zdolności Michaela Saylora i jego zespołu do skutecznego wdrażania strategii Bitcoin.

Inżynieria finansowa: Wyrafinowane wykorzystanie przez MicroStrategy obligacji zamiennych i innych instrumentów do finansowania zakupów Bitcoinów stanowi wartość dodaną wykraczającą poza zwykłą własność.

Przyszłe tworzenie wartości: Inwestorzy przewidują, że MicroStrategy wykorzysta swój bilans oparty na Bitcoinach do dodatkowego tworzenia wartości, być może poprzez strategiczne przejęcia lub ekspansję na obszary związane z blockchain.

Dostępność: Akcje oferują wygodniejszy i bardziej płynny sposób na uzyskanie ekspozycji na Bitcoina, zwłaszcza dla inwestorów instytucjonalnych stojących w obliczu ograniczeń regulacyjnych dotyczących bezpośrednich inwestycji w kryptowaluty.

Ponieważ Bitcoin zbliża się do kluczowych poziomów oporu, a napływy ETF pozostają solidne, akcje MicroStrategy korzystają zarówno z aprecjacji aktywów Bitcoin, jak i pozytywnych perspektyw rynku na strategię firmy skoncentrowaną na kryptowalutach. Jednak premia ta uwzględnia również związane z tym ryzyko, w tym wyzwania regulacyjne i potrzebę zrównoważenia strategii Bitcoin z podstawowymi operacjami. Wraz z ewolucją rynku kryptowalut, premia NAV MicroStrategy może ulegać wahaniom w zależności od wyników firmy i szerszego postrzegania przez rynek jej innowacyjnego podejścia do inwestycji w Bitcoin.

Ponieważ akcje MicroStrategy nadal rosną, kolejnym kluczowym poziomem może być rekord wszech czasów na poziomie 333 USD. Obecne wsparcie dla byków jest ustalone na poprzednim maksimum na poziomie 199,9 USD, które może działać jako kluczowe wsparcie dla oscylatorów, aby się ochłodzić. W tygodniowym przedziale czasowym zarówno MACD, jak i RSI zasygnalizowały ostatnio potencjalne kupno. Jednak na wykresie dziennym oba wskaźniki zbliżają się do poziomu wykupienia. Zaleca się ostrożność, ponieważ cofnięcie może być zdrowe, biorąc pod uwagę szybki ruch cen.

Źródło: xStation