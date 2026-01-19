MIDDAY WRAP: Europejskie indeksy pod presją sporu o Grenlandię, Japonia ogłasza przyspieszone wybory 🎙️

Indeksy w Europie notują dosyć mocną wyprzedaż spowodowaną groźbami ceł ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Indeksy akcjo tracą między 1,00-1,80%.

Niemiecki DE40 traci 1,50%, francuski FRA40 traci 1,60%, polski WIG20 0,80%, a włoski ITA40 traci 1,40%. Europejski indeks Eurostoxx 50 traci 1,77%. Euro pozostaje względnie mocne, a kurse EURUSD zyskuje 0,34%.

Komentarze Trumpa sugerujące nowe cła na Europę mają na celu wywrzeć presję na decydentów w tym Danię w sprawie negocjacji dotyczących Grenlandii. Polityka handlowa ponownie wychodzi na pierwszy plan, a zawirowania podważają zaufanie do niedawnych porozumień handlowych USA–UE.

Unia Europejska rozważa cła odwetowe o wartości do 93 mld euro na import z USA, a środki przygotowane w ubiegłym roku mogą zostać ponownie uruchomione.

Urzędnicy UE przywołali także możliwość użycia instrumentu przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu, który mógłby ograniczyć dostęp amerykańskich firm do jednolitego rynku UE. Niemniej jednak większość państw członkowskich nadal opowiada się za dialogiem.

Francja i Niemcy koordynują wspólną odpowiedź wobec USA, a szersze kierownictwo UE traktuje środki odwetowe głównie jako narzędzie nacisku przed spotkaniami na wysokim szczeblu z Trumpem podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Forum w Davos rozpoczyna się w tym tygodniu w warunkach podwyższonego napięcia geopolitycznego.

Dane o inflacji w strefie euro za grudzień potwierdziły inflację CPI na poziomie 1,9% r/r, podczas gdy inflacja bazowa pozostała podwyższona na poziomie 2,3%, wzmacniając ostrożne stanowisko Europejskiego Banku Centralnego.

Utrzymująca się wysoka inflacja w usługach (3,4%) nadal ogranicza zdolność EBC do sygnalizowania szybkiego łagodzenia polityki.

W Azji premier Japonii ogłosiła przyspieszone wybory zaplanowane na początek lutego, dążąc do konsolidacji władzy politycznej.

Japońskie władze zasygnalizowały gotowość do interwencji przeciwko nadmiernym lub spekulacyjnym ruchom na rynku walutowym.

Unia Europejska przygotowuje również nowe regulacje mające na celu ograniczenie zależności od chińskich dostawców w obszarach infrastruktury krytycznej, w tym telekomunikacji, systemów energii słonecznej oraz technologii bezpieczeństwa.

W obszarze spółek uwagę przyciągała Tesla, po tym jak Cathie Wood z Ark Invest argumentowała, że firma przechodzi transformację z tradycyjnego producenta samochodów w wysokomarżową platformę technologiczną i robotaxi.

Decyzja Kanady o obniżeniu ceł na elektryczne pojazdy produkowane w Chinach może sprzyjać strategii eksportowej Tesli.

