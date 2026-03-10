📈US100 odbija i wraca powyżej 100-dniową EMA

Akcje na Wall Street ostatecznie wracają do wzrostów po nerwowym początku sesji, korzystając z gwałtownego tąpnięcia cen ropy i nadziei na możliwe użycie rezerw strategicznych przez kraje IEA/G7. Indeksy odrabiają poranne straty związane z eskalacją wojny z Iranem i atakami na infrastrukturę naftową, a inwestorzy zaczynają ponownie pozycjonować się pod scenariusz krótszego konfliktu i mniejszego ryzyka trwałego szoku podażowego.

Dow Jones zyskuje ok. 0,5%, S&P 500 rośnie o 0,4%, a skoncentrowany na technologiach Nasdaq Composite rośnie o 0,6%, co wpisuje się w poprawę sentymentu po poniedziałkowym odreagowaniu „od dna wojennego”. Zejście Brent poniżej 90 USD łagodzą obawy o dalszy skok kosztów energii i podsycają rotację z defensywy w stronę bardziej ryzykownych aktywów, w tym spółek wzrostowych reprezentowanych przez Nasdaq 100. Jednocześnie zapowiedź nadzwyczajnego posiedzenia IEA i sygnały gotowości do uwolnienia rezerw działają jak „bezpiecznik” dla rynku akcji, nawet jeśli fizyczne zaburzenia podaży z rejonu cieśniny Ormuz wciąż pozostają realnym zagrożeniem dla stabilności rynku ropy.

US100 po raz 3 w ciągu ostatnich 10 miesięcy broni strefy 200-dniowej EMA, a dzisiejsze impulsy wzrstowe wybijają kontrakt powyżej 100-dniowej EMA. W średnim terminie powoduje to, że trend wzrostowy definioniowany przez te krzywe pozostaje utrzymany. Dla dalszych notowań US100 kluczowa będzie ropa, ponieważ to ona jest głównym czynnikiem obrazującym strach wobec trwającego konfliktu w Zatoce Perskiej. Na wykresie poniżej widoczna odwrotna korelacja US100 i OIL widoczna w ostatnich dniach.

