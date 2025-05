Minutes FOMC: Fed pozostaje w trybie "wait and see"

Fed aktualnie znajduje się w dobrym miejscu pod względem stosowanych narzędzi i czeka na dalsze dane

Ostrożne podejście uzasadnione niepewnością dotyczącą przyszłości

Prawie wszyscy członkowie widzą ryzyko utrzymującej się inflacji

Słabość dolara przypisywana obawom o skutki polityki handlowej

Część członków wskazuje na trudny kompromis pomiędzy inflacją, a wzrostem gospodarczym

Większość członków Fed uważa, że wzrost taryf to większe i szersze ryzyko

Cła zdecydowanie większe i szersze niż początkowo oczekiwano

Obawy o długoterminowe oczekiwania inflacyjne, choć oczekiwania pozostają jeszcze dobrze zakotwiczone

Spadek statutu safe haven może mieć długoterminowe skutki

Opublikowane minutes FOMC wskazują na utrzymującą się ostrożność Rezerwy Federalnej w polityce monetarnej. Fed podkreśla, że w obecnych warunkach niepewności gospodarczej i podwyższonej inflacji właściwe jest zachowanie „ostrożnego podejścia” i czekanie na większą klarowność co do perspektyw gospodarczych.

Większość członków FOMC dostrzega ryzyko, że inflacja może utrzymywać się dłużej na podwyższonym poziomie, a niektórzy wyrażają obawy, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne mogą się odkotwiczyć, co byłoby niepożądane dla stabilności cen. Zwracają również uwagę na potencjalne trudne kompromisy, jakie mogą się pojawić, jeśli inflacja nie zacznie spadać, a wzrost gospodarczy ulegnie spowolnieniu.

Dodatkowo, minutes podkreślają, że słabość dolara jest w dużej mierze wynikiem obaw o skutki polityki handlowej, w tym wojen taryfowych, które są postrzegane jako coraz większe i bardziej rozległe zagrożenie dla gospodarki USA.

Podsumowując, FOMC pozostaje w trybie „wait and see”, gotowe do reakcji w razie zmiany warunków, ale obecnie nie widzi potrzeby szybkich działań. Ryzyka inflacyjne i niepewność co do efektów polityki handlowej dominują w ocenie perspektyw gospodarczych. EURUSD oraz US500 pozostają bez zmian po publikacji.