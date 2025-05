Minutes FOMC - Tryb oczekiwania w pełni

Dzisiejsza publikacja minutek z majowego posiedzenia FOMC przyciąga uwagę inwestorów, choć w ograniczonym stopniu, biorąc pod uwagę również publikację kwartalnego raportu Nvidii. Mimo to, uczestnicy rynku szukają dalszych wskazówek co do kierunku polityki monetarnej USA. Fed utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie podczas majowego posiedzenia i podkreślił wzrost niepewności gospodarczej, głównie w związku z polityką celną administracji rządowej USA oraz rosnącymi ryzykami dla inflacji i bezrobocia.

Najważniejsze punkty do rozważenia, na które czekają rynki:

Minutki prawdopodobnie pokażą szeroki konsensus wśród członków Fed co do kontynuacji strategii „wait-and-see” – ostrożnego podejścia i uzależnienia przyszłych decyzji od napływających danych makroekonomicznych.

W centrum uwagi znajdą się szczegóły dotyczące kolejnych prognoz inflacji i bezrobocia na 2025 rok, które mogły zostać zrewidowane w górę, oraz dyskusje o wpływie ceł na wzrost gospodarczy.

Fed nie zamierza spieszyć się z obniżkami stóp – pierwsze cięcia są przez rynki wyceniane dopiero na drugą połowę roku, a konkretnie pierwsza obniżka jest możliwa we wrześniu

Fed nie miał możliwości skomentowania ostatniej decyzji agencji Moody’s o obniżeniu ratingu kredytowego USA

Pierwsza możliwa obniżka wyceniana jest na wrzesień z łączonym prawdopodobieństwem na poziomie 77%. Jeszcze niedawno widziano możliwość obniżki w lipcu, ale ogromna niepewność dotycząca ceł powoduje odsunięcie w czasie decyzji o obniżce. W czerwcu poznamy nowe projekcje inflacyjne, które mogą być ważną wytyczną dla rynku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Co z dolarem i Wall Street?

Dolar amerykański zachowywał się mieszanie w ostatnich tygodniach, ale od początku tego tygodnia widać pewne przesilenie po ostatnich wzrostach na EURUSD i para cofa się ostatecznie do poziomu 1,1300. Dolar zyskuje dzisiaj na szerokim rynku w stosunku do większości walut, również do jena, co do którego inwestorzy mają coraz więcej wątpliwości w związku z rosnącymi rentownościami. Rentowności w USA również pozostają wysoko, w związku z niepewnością dotyczącą sytuacji fiskalnej w USA.

Spread rentowności pozostaje nisko. Rentowności w USA oraz w Europie spadły w ostatnim czasie w związku z nieco większą stabilnością, ale te w USA pozostają na podwyższonym poziomie ze względu na ogromną niepewność. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Jeśli minutki potwierdzą, że Fed nie zamierza spieszyć się z obniżkami, dolar może utrzymać lub nawet umocnić swoją pozycję. Z kolei jakiekolwiek sygnały większej gotowości do luzowania polityki monetarnej mogłyby wywołać krótkoterminową presję na osłabienie USD.

EURUSD cofa się drugą sesję z rzędu, potencjalnie przebijając się poniżej dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Źródło: xStation5

Wpływ na rynek akcji

Amerykańskie akcje odrobiły znaczną część strat z początku roku, choć pozostają pod presją niepewności związanej z cłamii perspektywą spowolnienia gospodarczego. Minutki FOMC mogą być katalizatorem krótkoterminowej zmienności, choć głównym wydarzeniem dnia jest oczywiście publikacja wyników Nvidii za Q1 2025. Mocne wyniki i perspektywy utwierdzą inwestorów w ostatnim ożywieniu na Wall Street, choć jednocześnie warto podkreślić, że Nvidia wciąż prezentuje zdecydowanie najlepsze dane pod względem wzrostu i perspektywy dalszego rozwoju, z całej grupy spółek Mag 7.

US100 testuje ostatnie lokalne szczyty, podobnie jak jest to w przypadku Nvidii. Źródło: xStation5