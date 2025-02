Mocne wyniki finansowe Palantir windują akcje 23% w górę 📈🔎

Wzrost AI nap臋dza mocne wytyczne i wzrost rynku

Akcje Palantir wzros艂y o ponad 23% w handlu po zamkni臋ciu wczorajszej sesji, po tym jak przychody w IV kwartale wzros艂y o 36% do 827,5 mln USD. Firma prognozuje przychody na rok 2025 w wysoko艣ci 3,75 mld USD, powy偶ej szacunk贸w analityk贸w. Przychody od rz膮du USA wzros艂y o 45% do 343 mln USD, a przychody komercyjne wzros艂y o 64% do 214 mln USD.

Palantir Technologies wskaza艂 na optymistyczne prognozy, podkre艣laj膮c silny popyt nap臋dzany sztuczn膮 inteligencj膮. Dyrektor generalny Alex Karp nawi膮za艂 do dynamicznego wzrostu organicznego w zakresie wdra偶ania sztucznej inteligencji w sektorach rz膮dowym i komercyjnym, podsycaj膮c optymizm co do trajektorii firmy.

Najwa偶niejsze dane finansowe

Przychody w IV kwartale: 827,5 mln USD (+36% r/r), przewy偶szaj膮c szacunki na poziomie 775,9 mln USD.

Skorygowany zysk operacyjny w IV kwartale: 372,5 mln USD (+78% r/r), przewy偶szaj膮c konsensus na poziomie 309,6 mln USD.

Skorygowany zysk na akcj臋 za IV kwarta艂: 0,14 USD (wobec 0,08 USD r/r), przekraczaj膮c oczekiwania na poziomie 0,11 USD.

Prognoza przychod贸w za ca艂y rok 2025: 3,74-3,76 mld USD (wobec konsensusu 3,54 mld USD).

Skorygowany zysk operacyjny za ca艂y rok: 1,55-1,57 mld USD (wobec konsensusu 1,37 mld USD)

Skorygowane wolne przep艂ywy pieni臋偶ne: prognozowane na 1,5-1,7 mld USD

Reakcja rynku i komentarze analityk贸w

Dobre perspektywy Palantir, nap臋dzane ekspansj膮 sztucznej inteligencji i kontraktami rz膮dowymi w USA, podsyci艂y pozytywne nastroje w艣r贸d analityk贸w. Morgan Stanley pozostaje optymistycznie nastawiony do Palantir, powo艂uj膮c si臋 na popraw臋 fundament贸w z now膮 cen膮 docelow膮 95 USD (poprzednio 60 USD). Analitycy podkre艣laj膮 rekordowy wzrost przychod贸w oraz utrzymanie wysokiej dynamiki.

Si艂a operacyjna i ekspansja strategiczna

Wzrost w sektorze rz膮dowym: Przychody ameryka艅skiego rz膮du wzros艂y o 45% do 343 mln USD, wspierane przez rozwijaj膮ce si臋 aplikacje wojskowe i wywiadowcze.

Wzrost komercyjny: Przychody komercyjne w USA wzros艂y o 64% do 214 mln USD, a w 2025 r. maj膮 osi膮gn膮膰 1,08 mld USD (+54%).

Ekspansja ekosystemu obronnego: Palantir pog艂臋bi艂 wsp贸艂prac臋 z firmami zajmuj膮cymi si臋 technologiami obronnymi, takimi jak Anduril i startup AI Anthropic, umacniaj膮c swoj膮 rol臋 w nowoczesnej infrastrukturze obronnej USA.

Silny wzrost przychod贸w Palantir i popyt oparty na sztucznej inteligencji sygnalizuj膮 obiecuj膮c膮 trajektori臋, szczeg贸lnie na rynkach ameryka艅skich. Chocia偶 firma przekroczy艂a oczekiwania, nadal utrzymuj膮 si臋 obawy dotycz膮ce spowolnienia sprzeda偶y mi臋dzynarodowej i wyceny. Jednak wzrosty przed otwarciem sesji kasowej wskazuj膮 na to, 偶e inwestorzy pozostaj膮 optymistami w stosunku do sp贸艂ki.

殴r贸d艂o: xStation 5