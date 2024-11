Mocny wzrost Snowflake po świetnych wynikach za 3Q24 📈

Snowflake (SNOW.US) zaraportowa艂o rekordowe przychody, notuj膮c od 4Q20 nieprzerwanie wzrost sprzeda偶y w uj臋ciu r/r oraz w uj臋ciu q/q. Co wi臋cej, sp贸艂ka podnios艂a swoje przewidywania na 4Q, znacznie przewy偶szaj膮c rynkowy konsensus. Tym samym notowania poszybowa艂y dzi艣, zyskuj膮c ponad 33%.聽

Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a na poziomie sprzeda偶y 942,1 mln $, co oznacza wzrost w uj臋ciu r/r o 28%. Tempo dynamiki wzrostu sprzeda偶y lekko spada wobec wysokiego efektu bazy, natomiast dalej utrzymuje si臋 na wysokim poziomie. W przypadku sprzeda偶y z produkt贸w (stanowi膮cych g艂贸wny segment dzia艂alno艣ci sp贸艂ki) Snowflake odnotowa艂o wzrost do 900,3 mln $ (+29% r/r), pierwszy raz w historii przebijaj膮c barier臋 900 mln $ i tym samym znacz膮co przewy偶szaj膮c prognozowane 856,6 mln $.聽

Dodatkowo sp贸艂ka przewiduje, 偶e w 4 kwartale uda jej si臋 utrzyma膰 pozytywne trendy sprzeda偶owe, podnosz膮c szacunki odno艣nie przychod贸w ze sprzeda偶y produkt贸w w przedziale 906-911 mln $, wobec szacowanego poziomu przez analityk贸w wynosz膮cego 882 mln $. To oznacza, 偶e na ca艂y rok obrotowy przewiduje przychody z produkt贸w w wysoko艣ci 3,43 mld $, co przek艂ada si臋 na wzrost w stosunku do szacunk贸w o 0,07 mld $.聽

Sp贸艂ka mocno inwestuje w rozw贸j projekt贸w AI i wida膰, 偶e w jej przypadku nadzieje inwestor贸w na podtrzymanie pozytywnych trend贸w pozostaj膮 bardzo wysokie. To, jak mocno inwestorzy wierz膮 w polityk臋 ograniczania koszt贸w, przy jednoczesnym rozwoju bazy produktowej i us艂ugowej wskazuje wska藕nik P/E forward, kt贸ry obecnie wskazuje, 偶e sp贸艂ka notowana jest na 202-krotno艣ci szacowanych zysk贸w za nast臋pny rok. Tak wydawa膰 by si臋 mog艂o drastycznie wysokie wyceny przede wszystkim wynikaj膮 z wzrostowego charakteru dzia艂alno艣ci sp贸艂ki, a tak偶e z faktu, 偶e na razie sp贸艂ka dopiero wchodzi na 艣cie偶k臋 dodatniej rentowno艣ci na poziomie zysku netto. Tym samym, je偶eli jej si臋 to uda, obecni akcjonariusze maj膮 szans臋 na wyprzedzenie trendu. Du偶o stabilniej prezentuje si臋 wska藕nik P/S forward, kt贸ry w przypadku sp贸艂ki wynosi 14,1x.聽

WYNIKI ZA 3Q24:

Przychody 942,1 mln USD, +28% r/r, szacunki 898,6 mln USD Przychody z produkt贸w 900,3 mln USD, +29% r/r, szacunkowo 856,6 mln USD Us艂ugi profesjonalne i inne przychody 41,8 mln USD, +17% r/r, szacunkowo 40,8 mln USD

Strata na akcj臋 -0,98 USD wobec -0,65 USD r/r

Wska藕nik utrzymania przychod贸w netto 127% vs. 135% r/r, szacunki 124,2%

Bie偶膮ce pozosta艂e zobowi膮zanie do wykonania 5,7 mld USD, +54% r/r, szacunki 5,22 mld USD

Skorygowana mar偶a brutto 73% vs. 75% r/r, szacunki 71,8%

Skoryg. rozwodniony zysk na akcj臋: 0,20 USD wobec 0,25 USD r/r, szacunki 0,15 USD

PROGNOZY NA 4 KWARTA艁:

Przychody z produkt贸w od 906 mln USD do 911 mln USD, szacunki: 890,7 mln USD聽

Skorygowana mar偶a operacyjna 4%

PROGNOZY NA 2025 R.:

Przychody z produkt贸w 3,43 mld USD, poprzednio: 3,36 mld USD, szacunki 3,36 mld USD.

Szacowana skorygowana mar偶a operacyjna 4% (poprzednio: 3%)聽

Wykres Snowflake (1D)聽

Notowania sp贸艂ki wybi艂y lokalne szczyty z maja tego roku i w trakcie dzisiejszej sesji wysz艂y na najwy偶szy poziom od lutego tego roku. Skokowy ruch wzrostowy mo偶e oznacza膰 jutrzejsz膮 korekt臋, natomiast w nieco dalszej perspektywie techniczne wska藕niki pokazuj膮 potencja艂 do dalszego wzrostu. Konsolidacja, w jakiej znajdowa艂y sie notowania sp贸艂ki od wrze艣nia tego roku, zosta艂a wybita, a inwestorzy powinni zwr贸ci膰 uwag臋 na poziom 191 $, kt贸ry obecnie jest kluczowym oporem.聽

殴r贸d艂o: xStation