Morgan Stanley zyskuje 7% dzięki świetnym wynikom 🎯

Morgan Stanley ro艣nie o niemal 7% po opublikowaniu lepszych ni偶 oczekiwano wynik贸w za III kwarta艂.

Zysk na akcj臋 (EPS): 1,88 USD, wzrost o 32% w por贸wnaniu do 1,42 USD w III kwartale 2023.

Przychody: 15,38 miliarda USD, wzrost o 16% w por贸wnaniu do 13,3 miliarda USD w III kwartale 2023.

Przychody z zarz膮dzania maj膮tkiem: 7,27 miliarda USD, wzrost o 14% rok do roku.

Przychody z bankowo艣ci inwestycyjnej: 1,46 miliarda USD, wzrost o 56% w por贸wnaniu do ubieg艂ego roku.

Przychody z handlu akcjami: 3,05 miliarda USD, wzrost o 21% w por贸wnaniu do 2,52 miliarda USD w III kwartale 2023.

Przychody z papier贸w warto艣ciowych o sta艂ym dochodzie: 2 miliardy USD, wzrost o 3% rok do roku.

Zwrot z kapita艂u w艂asnego (ROTCE): 17,5%.

聽

Morgan Stanley przewy偶szy艂 oczekiwania analityk贸w za III kwarta艂 2024, raportuj膮c wzrost zysku o 32% do 3,2 miliarda dolar贸w, czyli 1,88 dolara na akcj臋, w por贸wnaniu z szacowanym 1,58 dolara. Przychody wzros艂y o 16% do 15,38 miliarda dolar贸w, przekraczaj膮c prognozowany poziom 14,41 miliarda dolar贸w. Wszystkie kluczowe dzia艂y osi膮gn臋艂y dobre wyniki, przy wzro艣cie przychod贸w z zarz膮dzania maj膮tkiem o 14% i wzro艣cie przychod贸w z bankowo艣ci inwestycyjnej o 56%. Silna aktywno艣膰 handlowa i poprawione warunki rynkowe przyczyni艂y si臋 do solidnych wynik贸w, a akcje wzros艂y o 3,8% po publikacji raportu.

Zarz膮dzanie maj膮tkiem osi膮gn臋艂o rekordowe przychody w wysoko艣ci 7,3 miliarda dolar贸w, nap臋dzane zwi臋kszonym nap艂ywem aktyw贸w klient贸w i solidnymi przychodami transakcyjnymi. Firma pozyska艂a 64 miliardy dolar贸w netto nowych aktyw贸w, co zwi臋kszy艂o ca艂kowite aktywa klient贸w do 6 bilion贸w dolar贸w. Sektor papier贸w warto艣ciowych instytucjonalnych odnotowa艂 wzrost przychod贸w o 20% rok do roku, g艂贸wnie dzi臋ki silnemu handlowi akcjami i papierami warto艣ciowymi o sta艂ym dochodzie.

Zarz膮dzanie inwestycjami r贸wnie偶 odnotowa艂o wzrost, z przychodami wzrastaj膮cymi o 9% do 1,46 miliarda dolar贸w, nap臋dzany wy偶szymi aktywami pod zarz膮dzaniem (AUM) i pozytywnymi przep艂ywami netto. CEO Ted Pick podkre艣li艂 generowanie kapita艂u przez firm臋 i silne zwroty z 17,5% zwrotu z kapita艂u w艂asnego (ROTCE) za kwarta艂.

聽

Akcje zyskuj膮 ok. 7% i osi膮gaj膮 nowe historyczne szczyty powy偶ej 120 USD za akcje. Od pocz膮tku tego roku akcje zyska艂y prawie 30%. 殴r贸d艂o: xStation5