Mroźno w Europie, gorąco w USA. Ceny gazu rosną

Patrząc na atmosferę polityczną w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo gorąca. Nieco mniej dynamicznie wygląda sytuacja w Europie, choć rozpad koalicji w Niemczech może spowodować, że inwestorzy ponownie zaczną interesować się rynkiem niemieckim. Podobnie wygląda sytuacja z perspektywy temperatury powietrza, co ma z kolei ogromny wpływ na notowania cen gazu. Choć daleko nam do cen, które obserwowaliśmy w 2022 roku, to obecny atak mrozu może spowodować, że ponownie zaczniemy się zastanawiać nad alternatywnymi źródłami ciepła. W przeciwności do Europy, temperatury w USA pozostają wysokie, ale ostatnie zawirowania podażowe z produkcją gazu w Zatoce Meksykańskiej spowodowały wzrost cen. Czy w trakcie zimy powinniśmy się szykować na okres wysokich cen gazu?

Coraz zimniej w Europie

Ceny gazu europejskiego rosną już od pewnego czasu, choć przez większość roku pozostawały pod presją. Zużycie gazu w Europie pozostaje ograniczone, co jest związane z częściowym przestawieniem się na inne źródła energii po zawirowaniach w 2022 roku oraz temperatury w sezonie zimowym, które pozwalały na rozpoczęcie sezonu grzewczego później niż zwykłe. W tym roku jest jednak inaczej

Ceny gazu europejskiego przez większość 2024 roku pozostawały poniżej cen azjatyckich. Obecnie jednak obserwujemy zrównanie, co może sugerować rosnący popyt krótkoterminowy. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Chociaż zapasy gazu rosły przez większość tego roku bardzo mocno, to jednak od sierpnia przyrastały one wolniej niż maksymalnie w ostatnich 5 latach. Co więcej, sezon pobierania gazu z systemu rozpoczął się nieco szybciej niż standardowo i dynamika spadku zapasów jest dosyć znacząca. Choć magazyny są wypełnione w 90%, to jeśli takie tempo będzie utrzymane w kolejnych tygodniach, to ceny mogą zmienić się diametralnie w porównaniu do obecnej sytuacji.

Stopień wypełnienia magazynów w Europie. Choć wypełnienie jest wciąż wysokie to już w tym momencie jest ono niższe niż wynikałoby to z 5 letniej średniej. Źródło: Bloomberg Finance LP

Temperatury w Europie spadają dosyć mocno i w najbliższych dniach ma być znacznie chłodniej niż zwykle. Średnie temperatury w Europie Północno-zachodniej mają spaść blisko poziomu 0 stopni na koniec tego tygodnia, choć obecnie i średnio jest to w okolicach 5-6 stopni. To może dosyć mocno wydrenować stan zapasów, jak na tę porę roku.

Prognozy pogody wskazują na kilka mroźnych dni w najbliższym czasie. Źródło: Bloomberg Finance LP

To wszystko powoduje, że pobieganie gazu z systemu było wyraźnie wyższe, nie tylko w porównaniu do 5 letniej średniej, ale również patrząc na maksymalne poziomy z ostatnich 5 lat. Jeśli trend ten będzie kontynuowany, ceny gazu mogą skoczyć, co może być oczywiście dosyć negatywnym czynnikiem patrząc z perspektywy oczekiwań na dalszy spadek inflacji, ale również na perspektywę dotyczącą cen w USA.

Pobieranie gazu z magazynów w Europie przebiega znacznie szybciej niż standardowo. Źródło: Bloomberg Finance LP

Co ceny w Europie oznaczają dla USA?

Pobieranie gazu z magazynów to też efekt zmniejszenia eksportu z USA, co jest związane ze spadkiem produkcji w Zatoce Meksykańskiej po ostatnim huraganie Rafael. Chociaż sama zatoka ma ograniczone znaczenie, to jednak znajdujemy się w momencie, kiedy popyt zaczyna przeważać nad popytem, dlatego niewielkie anomalie mogą prowadzić do potężnych ruchów na rynku.

Ceny w USA pozostają na podwyższonym poziomie, natomiast ceny europejskie rosną sukcesywnie od dołka w marcu. W zeszłym roku maksymalne poziomy ceny gazu amerykańskiego oraz TTF w Europie (również w jednostkach USD/MMBTU) osiągnęły swoje szczyty w listopadzie. Czy tak będzie również tym razem? Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Cena gazu w Europie sięga już 46 EUR/MWh. Jest to wciąż niżej niż 5 letnia średnia. Patrząc od strony średniej, istnieje potencjał na kontynuację wzrostów. Z drugiej strony w zeszłym roku obserwowaliśmy spadki cenowe. Źródło: Bloomberg Finance LP

Jak widzą to inwestorzy?

Rynek europejski jest raczej spokojny, choć krzywa terminowa wskazuje na dosyć wyraźne backwardation. Jest to związane z rosnącą konkurencyjnością na rynku gazu LNG, zarówno pod względem producentów jak i odbiorców. Wydaje się przynajmniej na ten moment, że nie powinno być problemów z dostępnością gazu w przyszłości. Z drugiej strony miesiąc temu struktura terminowa do lutego 2026 była w miarę płaska, a obecnie podrosła o ok. 5 dolarów na krótkim końcu krzywej oraz 1 dolar na dłuższym końcu (analizując cały czas okres do lutego 2026).

Rynek oczekuje, że w przyszłości gazu będzie pod dostatkiem. Niemniej w krótkim terminie widać rosnący popyt, czego wynikiem jest wyraźnie wyższy wzrost cen na krótkim końcu krzywej. Źródło: Bloomberg Finance LP

W USA cała krzywa idzie o kilka-kilkanaście centów do góry. Nie są to duże zmiany, ale świadczą o tym, że krótkoterminowy popyt jest jednak wyższy niż oczekiwano miesiąc wcześniej. Przed nami jeszcze jedno dodatnie rolowanie z grudniowego na styczniowy kontrakt, które obecnie powinno wynosić prawie 26 centów. Pogoda w USA pozostaje dobra i przynajmniej na ten moment trudno mówić o jakiejkolwiek fali zimna. Niemniej, jeśli okaże się, że zima zaatakuje z obu stron globu, a problemy z produkcją wystąpią ponownie, ceny mogą wzrosnąć dosyć znacząco. Wciąż do sytuacji z 2022 roku będzie brakować bardzo dużo, ale jakikolwiek wzrost cen surowca energetycznego ponad normę może oznaczać problemy związane z inflacją, która jeszcze z perspektywy globalnej nie powróciła do pożądanego poziomu.

Przed nami jeszcze jedno duże rolowanie w górę na NATGAS. Źródło: Bloomberg FInance LP

Ceny gazu pozostają na podwyższonym poziomie. Przy rolowaniu na poziomie 26 centów ceny zrównają się z lokalnym szczytem z maja oraz znajdą się blisko najwyższych poziomów w tym roku. Jeśli w USA mroźna pogoda nie nadejdzie, tak jak było to w zeszłym roku, możliwe będzie, że ceny zareagują zgodnie z tym, co pokazuje sezonowość. Źródło: xStation5