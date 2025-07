Najmocniejsze odbicie na USDPLN od 2,5 miesiąca. Przed nami ważny odczyt inflacyjny

USDPLN odbija o poranku o ok. 0,8%, natomiast warto zauważyć, że para otworzyła się w niedzielę późnym wieczorem poniżej poziomu 3,60 wobec optymizmu dotyczącego umowy handlowej między USA oraz UE. Warto jednak podkreślić, że samo porozumienie handlowe między UE oraz USA redukuje ryzyko przede wszystkim ze strony amerykańskiej. To dolar amerykański tracił mocno od początku tego roku wobec polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa.

USDPLN rośnie dzisiaj najmocniej od 12 maja. W maju mieliśmy w dalszym ciągu rozgrywki handlowe oraz niepewność związaną z wyborami w Polsce. Ruch na USDPLN powiązany jest przede wszystkim z ruchem na EURUSD, gdzie obserwujemy duże spadki, gdyż sama para EURPLN pozostaje stabilna od dłuższego czasu.

W kontekście średniego i długiego terminu dla polskiego złotego ważne będą perspektywy monetarne. W lipcu RPP niespodziewanie zdecydowała się na cięcie stóp procentowych i wiele wskazuje na to, że obniżki mogą być kontynuowane od wrześniowego posiedzenia. Czynnikiem prowadzącym do dalszej obniżki będzie spadająca inflacja.

Inflacja za lipiec już blisko celu

W najbliższy czwartek w ostatni dzień lipca poznamy wstępny odczyt inflacji CPI za lipiec. Jest to jeden z ważniejszych odczytów inflacyjnych w ostatnim czasie, gdyż wpływ na niego mają dwa ważne czynniki. Po pierwsze przemija efekt bazy związanej z rezygnacji z tarczy energetycznej, która doprowadziła do podniesienia taryf na różne nośniki energii. W tym momencie efekt podwyżki z zeszłego roku przemija, a co ważne, w lipcu doszło do obniżenia cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców. Jest to związane z obniżeniem taryfy na gaz o blisko 15% względem poprzedniej. Te dwa czynniki spowodują, że duża część kontrybucji inflacji energetycznej zostanie zniwelowana, co pozwoli na spadek inflacji poniżej 3%.

W zeszłym roku nagły skok kontrybucji za nośniki energii doprowadził do powrotu inflacji powyżej 4%. Teraz ta kontrybucja zostanie znacznie zniwelowana ze względu na przeminięcie efektu bazy. Oczekuje się również, że obniżenie taryf na gaz może wpłynąć na ograniczenie inflacji o ok. 0,2-0,3 punktu procentowego. Źródło: Macrobond, XTB

Przez cały rok kontrybucja nośników energii była zdecydowanie największa. Teraz efekt bazy przeminie, a dodatkowo spadną taryfy za gaz. Źródło: Macrobond, XTB

Na co wskazuje konsensus?

Konsensus Bloomberga, który zawiera oceny ok. 30 ekonomistów, wskazuje na spadek inflacji do poziomu 2,8% r/r za lipiec z poziomu 4,1% r/r za czerwiec. Niemniej pojawiają się prognozy, które zakładają osiągnięcie celu inflacyjnego w punkt. Takie zdanie ma Goldman Sachs, który wskazuje na poziom 2,5% r/r za lipiec. Warto jednak pamiętać, że cel inflacyjny w Polsce to wspomniane 2,5% +/- 1 punkt procentowy. Wiele prognoz wskazuje na to, że przez najbliższe miesiące inflacja pozostanie poniżej 3,0%.

Wiceprezes NBP Marta Kightley wskazuje na spadek inflacji za lipiec do poziomu 3,0% r/r, ale jednocześnie zaznacza ryzyko możliwego odbicia inflacji w dalszej części roku ze względu na obecnie poluzowanie polityki monetarnej, wzrost płac czy również możliwego odmrożenia cen energii elektrycznej w końcówce roku.

Stopy procentowe dalej w dół?

RPP obniżyła stopy procentowe w maju o 50 pb oraz o 25 pb w lipcu w odpowiedzi na projekcje inflacyjne, które pokazują szybszy spadek inflacji do celu, a w zasadzie jej zejście do zakresu celu w drugiej połowie tego roku. Stopy procentowe obniżono już do poziomu 5,0%, choć wciąż pozostają one na dosyć wysokim poziomie, patrząc na inne kraje europejskie. Warto zauważyć, że rentowności 2 letnie pozostają jeszcze wyraźnie poniżej obecnego poziomu stóp procentowych, co wskazuje na oczekiwanie rynku na niższe stopy. W przeszłości rentowności 2 letnie miały lekką premię za ryzyko w stosunku do wielkości stóp procentowych. Z kolei 10 letnie rentowności znacząco odbiegały od poziomu krótkoterminowych stóp procentowych. Obecnie znajdują się minimalnie powyżej obecnych poziomów stóp procentowych. Wcześniej zapowiadano ok. 100 punktów bazowych cięcia w tym roku, co dawałoby przestrzeń na jedynie jedną obniżkę. Z drugiej strony obecnie wydaje się, że będzie szansa na przynajmniej jeszcze dwie obniżki w tym roku po 25 punktów bazowych.

Stopy procentowe w Polsce i rentowności. Źródło: Macrobond, XTB

USDPLN wyraźnie wyżej

USDPLN zalicza dzisiaj najmocniejszą sesję od 12 lipca i potencjalnie przymierza się do przełamania linii trendu spadkowego, który rozpoczął się w styczniu. 100 kresowa średnia znajduje się w okolicach 3,7200, natomiast przy poziomie 3,75 znajduje się linia szyi potencjalnej formacji podwójnego dołka. Po ewentualnym przełamaniu, para mogłaby zmierzać do zakresu formacji, który znajduje się na poziomie 3,77, w okolicach szczytów z końca maja.