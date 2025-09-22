NATGAS przedłuża spadki o blisko 3% 📉

Kontrakty na NATGAS przedłużają spadki podczas poniedziałkowej sesji. Ceny kontraktów na NYMEX osuwają się o blisko 3% do ok. 2,820 USD, pozostając pod presją wysokiej podaży, słabszego eksportu LNG i łagodnej pogody. Według ostatniego raportu EIA, Amerykańskie zapasy gazu ziemnego wzrosły o 90 mld stóp sześciennych (BCF) w tygodniu kończącym się 12 września, przewyższając oczekiwania i pięcioletnią średnią, podczas gdy dzienne zużycie spadło do 98,5 BCF z powodu łagodniejszej pogody i niższego popytu w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym. Całkowite zapasy są obecnie o 6,3% wyższe od pięcioletniej normy, zapewniając znaczący bufor przed nadchodzącą zimą. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Obfite zapasy i stabilna produkcja w USA ograniczają ryzyko spadków, choć cieplejsza pogoda może tymczasowo zwiększyć popyt w sektorze energetycznym. Długoterminowe trendy, takie jak rosnący eksport LNG, zużycie przemysłowe i globalna elektryfikacja, mogą wspierać strukturalnie silniejszy rynek w 2026 roku. Źródło: xStation5

