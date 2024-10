NATGAS traci 3% 📉

NATGAS rozpoczyna nowy tydzie艅 handlu od blisko 3% spadk贸w, kt贸re swoim zasi臋giem wybi艂y ten surowiec z powrotem poni偶ej 50-dniowej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej oraz 100-dniowej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej (na wykresie odpowiednio niebieska oraz fioletowa krzywa). Co istotne podczas pi膮tkowego handlu surowiec ten wybi艂 si臋 powy偶ej wcze艣niej wspomnianej 100- dniowej EMA, co mog艂o otworzy膰 drog臋 do wi臋kszych ruch贸w w g贸r臋.

Fundamentalnie jednak obraz rynkowy dla surowca pozostaje niepewny:

Nowe prognozy pogody wskazuj膮 na wy偶sze warto艣ci temperatur w ci膮gu najbli偶szych 6-10 dni, co mog艂oby podwy偶szy膰 popyt na ten surowiec. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Z drugiej jednak strony produkcja pozostaje wysoka, a sam popyt na energi臋 elektryczn膮 powr贸ci艂 do mediany 5-letniej 艣redniej historycznej. 殴r贸d艂o: XTB

Bariera wyznaczona przez 100-dniow膮 EMA (fioletowa krzywa) z technicznego punktu widzenia stanowi obecnie najwa偶niejszy punkt kontrolny stanowi膮cy o og贸lnym trendzie spadkowym. 殴r贸d艂o: xStation聽