⏬NATGAS traci 6% przed kolejne prognozy pogody

Cena gazu ziemnego cofa się na otwarciu nowego tygodnia o ponad 6%. Biorąc pod uwagę szczyt z zeszłęgo tygodnia z piątku, cena jest obecnie niżej aż o 12%. Obecnie testowane są okolice 3,2 USD/MMBTU, czyli lokalne dołki z poczatku poprzedniego tygodnia. Jeśli wsparcie to zostanie przełamane, cena znajdzie sie najniżej od połowy stycznia, z perspektywą zejśćia do silnej strefy popytowej w okolicach 2,8-3,0 USD/MMBTU.
Główne przyczyny spadków:
- Zmiana prognoz pogodowych: Po okresie arktycznych mrozów w styczniu, modele meteorologiczne wskazują na ocieplenie w kluczowych regionach USA (np. Midwest i Northeast), co ogranicza zużycie gazu do generacji ciepła
- Ostatni raport o zapasach pokazał gigantyczny spadek rzędu 360 bcf (w tygodniu zakończonym 30 stycznia). Niemniej prognozy dotyczące temperatur wskazują na wyraźne zmniejszenie potrzeb grzewczych w lutym
- Zapasy pozostają powyżej poziomów z zeszłego roku, ale jednocześnie minimalnie poniżej 5 letniej średniej
- Słabszy popyt przemysłowy: Sezonowa redukcja aktywności w sektorze chemicznym i energetycznym, połączona z wysoką efektywnością magazynów
Zapasy pozostają względnie blisko 5 letniej średniej. Prognozy wskazują na to, że zużycie gazu od początku lutego powinno być zdecydowanie mniejsze, co powinno prowadzić do mniejszego spadku zapasów. Źródło: EIA
Prognozowana liczba stopniodni grzewczych na 22 lutego wzrosła do okolic 5 letniej średniej. Niemniej sezonowość pokazuje na wyraźne zmniejszenie potrzeb grzewczych w drugiej połowie lutego. Źródło: Bloomberg Finance LP
Cena spadła wyraźnie na początku tygodnia. Jeśli wsparcie w okolicach 3,2 USD zostanie przełamane, wtedy cena może kierować się do kolejnej strefy popytowej pomiędzy 2,8 oraz 3,0 USD/MMBTU. Źródło: xStation5
📉US100 traci 1,5%
🚨Złoto traci 3% przed zbliżającym się świętem w Chinach
Komentarz giełdowy: Czy rynek odwraca się od sektora technologii?
