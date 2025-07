📉NATGAS traci ponad 5%

Ograniczony popyt na gaz z ameryka艅skich elektrowni ogranicza ceny gazu w kluczowym okresie ch艂odniczym

Ceny gazu zaliczaj膮 dzisiaj ponad 5% cofni臋cie, co ma miejsce po silnym wzro艣cie, kt贸ry nast膮pi艂 w ko艅c贸wce zesz艂ego tygodnia. W pi膮tek pojawi艂y si臋 prognozy wyra藕nie wy偶szych temperatur w perspektywie najbli偶szych dw贸ch tygodni, ale najnowsze prognozy wskazuj膮 na nieco mniejsze upa艂y, ni偶 wcze艣niej wskazywano.

NOAA wskazuje na prawdopodobie艅stwa w zakresie 40-60% na wy偶sze temperatury w niemal wszystkich rejonach USA. To jednak za ma艂o, aby doprowadzi膰 do wy偶szego zu偶ycia gazu ni偶 standardowo. 殴r贸d艂o: NOAA

To powoduje, 偶e dane dotycz膮ce zu偶ycia gazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej powracaj膮 do okolice 5 letniej 艣redniej. Warto zauwa偶y膰, 偶e pod koniec lipca przypada szczyt zu偶ycia gazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej i zazwyczaj jest to okres, kiedy zapasy gazu rosn膮 wolniej ni偶 w okresie maj-czerwiec.聽

Zu偶ycie gazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej spad艂o do 5 letniej 艣redniej. W najbli偶szych tygodniach powinni艣my oczekiwa膰 szczytu zapotrzebowania na gaz ze strony elektrowni. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Sytuacja techniczna na NATGAS (D1)

Cena gazu dotar艂a w pi膮tek do 100 okresowej 艣redniej, a dzisiaj odbija od tych okolic i spada niemal do 3,5 USD/MMBTU, przebijaj膮c si臋 najpierw przez 艣redni膮 14 okresow膮, a nast臋pnie 50 okresow膮. Obecnie kluczowym poziomem wsparcia pozostaje okolica 200 okresowej 艣redniej. Jak wskazuje sezonowo艣膰, spadki mog膮 utrzyma膰 si臋 do mniej wi臋cej pocz膮tku drugiego tygodnia lipca.聽

