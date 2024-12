NATGAS zyskuje blisko 8% 🚨

馃搱Ni偶sze od oczekiwa艅 prognozy temperatur w USA na pocz膮tku stycznia wspieraj膮 ceny gazu ziemnego

Kontrakty terminowe oparte o ceny gazu ziemnego NATGAS zyskuj膮 na pocz膮tku poniedzia艂kowego handlu blisko 8% po tym jak agencja NOAA zaraportowa艂a zaktualizowane prognozy pogody, kt贸re wskazuj膮 na znacznie ni偶sze od wcze艣niejszych oczekiwa艅 temperatury w USA.聽

Meteorolodzy spodziewaj膮 si臋 znacznego och艂odzenia na wschodnim wybrze偶u z blisko 95% prawdopodobie艅stwem. Dane te mog膮 zwi臋kszy膰 popyt na paliwa grzewcze i bardziej eksploatowa膰 elektrownie.聽 Oczekuje si臋, 偶e te temperatury poni偶ej normy utrzymaj膮 si臋 co najmniej do po艂owy lutego. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

NATGAS rozpocz膮艂 handel od byczej luki wzrostowej, kt贸ra swoim zasi臋giem wybi艂a lokalne szczyty notowane w listopadzie ubieg艂ego roku. Z perspektywy technicznej surowiec ten ca艂y czas utrzymuje stabilny trend wzrostowy.聽

殴r贸d艂o: xStation聽

