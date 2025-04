Negocjacje ws. taryf — aktualizacja rynkowa 🔎

Tymczasem Korea Po┼éudniowa jasno zadeklarowa┼éa, ┼╝e nie przy┼é─ůczy si─Ö do Chin w sprzeciwie wobec taryf ameryka┼äskich. Trump potwierdzi┼é te priorytety, informuj─ůc o pozytywnym dialogu z Kore─ů Po┼éudniow─ů i wyra┼╝aj─ůc optymizm co do nadchodz─ůcych rozm├│w z Chinami.