Nowa technologia szybkiego ładowania BYD ciąży na notowaniach Tesli 📉

BYD zaprezentowało nową technologię szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, która według spółki ma pozwolić na ładowanie aut elektrycznych z prędkością zbliżoną do czasu potrzebnego na tankowanie samochodów spalinowych. Firma przekonuje, że nowy system “Super e-Platform” pozwoli samochodom na przejechanie 470 km po zaledwie 5 min. ładowania. Technologia ta może fundamentalnie zmienić nastawienie konsumentów do aut elektrycznych. Wciąż jednym z głównych zarzutów wobec tego rodzaju pojazdów jest niższy zasięg w stosunku do spalinowych samochodów obkupiony jednocześnie wyższym czasem ładowania.

Nowa technologia BYD pozwoliłaby spółce wyjść na prowadzenie pod względem największego zasięgu na minutę ładowania. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Prezentacja nowej technologii wybiła notowania BYD na nowe szczyty. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie 159,84 mld $ i przewyższa łączną kapitalizację Forda, Volkswagena oraz BMW.

Porównanie kapitalizacji rynkowej BYD i łącznej kapitalizacjie Forda, Volkswagena oraz BMW (w mld $). Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Jednocześnie BYD pozostaje jednym z czołowych konkurentów Tesli na globalnym rynku. W reakcji na doniesienia o sukcesach BYD, a także w obliczu pogarszającego się sentymentu do amerykańskiej spółki, akcje giganta w handlu przed otwarciem tracą ponad 3%, zbliżając się znów w okolice marcowych dołków. Obszar ten stanowi najniższą wartość notowań Tesli od października zeszłego roku.

Notowania Tesli spadają w handlu przed otwarciem. Źródło: xStation