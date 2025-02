NVIDIA za 4Q 2024: Dominacja w AI poddana kluczowej próbie w obliczu wyzwania ze strony DeepSeek

Nvidia opublikuje wyniki za czwarty kwartał po zamknięciu rynku w środę, 26 lutego 2025 roku. Inwestorzy przygotowują się na jedno z najważniejszych sprawozdań finansowych w historii firmy. Największy na świecie producent chipów pod względem wartości rynkowej odnotował niezwykły wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat, jednak teraz stoi w obliczu zwiększonej presji po styczniowej wyprzedaży wywołanej przez DeepSeek. W wyniku paniki rynkowej spółka tymczasowo straciła prawie 600 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. Na podstawie danych opcyjnych rynek przewiduje jednodniowy ruch cenowy w wysokości około 9,87%.

Prognozy wyników finansowych

Za czwarty kwartał analitycy oczekują, że NVIDIA zaraportuje:

Przychody: 38,1 miliarda USD, co oznacza wzrost o 72% rok do roku

38,1 miliarda USD, co oznacza wzrost o 72% rok do roku Skorygowany zysk na akcję: 0,84-0,85 USD, co stanowi wzrost o 64% w porównaniu z poprzednim rokiem

0,84-0,85 USD, co stanowi wzrost o 64% w porównaniu z poprzednim rokiem Przychody z segmentu centrów danych: 34,06 miliarda USD (+82% r/r)

34,06 miliarda USD (+82% r/r) Przychody z segmentu gier: 3,02 miliarda USD

3,02 miliarda USD Przychody z profesjonalnej wizualizacji: 507,3 miliona USD

507,3 miliona USD Przychody z sektora motoryzacyjnego: 459 milionów USD

459 milionów USD Skorygowana marża brutto: 73,5%

73,5% Zysk netto: około 19,6 miliarda USD

Prognozy wyników. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Prognozy i perspektywy

Najważniejszym elementem tego raportu będą prognozy na kolejne kwartały. Analitycy przewidują, że przychody za 1Q 2025 wyniosą około 42,26 miliarda dolarów, skorygowana marża brutto osiągnie poziom 72,1%, a nakłady inwestycyjne na 1Q wyniosą 760 milionów dolarów. Prognozy na cały rok obrotowy 2026 wskazują na przychody na poziomie 198,63 miliarda dolarów.

Przejście na układy Blackwell

Wprowadzenie i rozwój nowej generacji układów Blackwell będą pod ścisłą obserwacją. NVIDIA zapowiedziała, że te chipy wygenerują kilka miliardów dolarów przychodów w tym kwartale, ale jednocześnie przyznała, że popyt przewyższa możliwości produkcyjne. Analitycy będą poszukiwać informacji na temat harmonogramu produkcji, kondycji łańcucha dostaw, oczekiwanego udziału Blackwell w przyszłych przychodach, dynamiki przejścia z architektury Hopper na Blackwell oraz pierwszych opinii klientów na temat wydajności i efektywności nowych układów.

Analitycy UBS prognozują, że przychody z układów Blackwell wyniosą około 9 miliardów dolarów w 4Q, a w 1Q 2025 wzrosną ponad dwukrotnie do ponad 20 miliardów dolarów. Ma to zrównoważyć oczekiwany 5% spadek sprzedaży układów Hopper.

Wpływ DeepSeek i krajobraz konkurencyjny

Pojawienie się chińskiego modelu DeepSeek AI w styczniu wywołało obawy, czy przyszłe modele sztucznej inteligencji będą wymagać mniejszej liczby zaawansowanych chipów. Inwestorzy będą uważnie śledzić reakcję zarządu NVIDIA na deklaracje DeepSeek dotyczące efektywności, ewentualne zmiany w modelach zakupowych klientów, długoterminową strategię utrzymania dominacji na rynku AI oraz potencjalne przesunięcia w badaniach i rozwoju.

Pomimo początkowej paniki, wielu analityków donosi, że wdrożenia AI w przedsiębiorstwach nie zwolniły. Dan Ives z Wedbush stwierdził: „Nie zaobserwowaliśmy żadnego spadku tempa wdrożeń rozwiązań AI w przedsiębiorstwach ani zmian związanych z sytuacją DeepSeek".

Nakłady inwestycyjne głównych klientów

Sukces NVIDIA nadal zależy od wydatków największych firm technologicznych i chmurowych. Ostatnie raporty finansowe gigantów technologicznych z grupy „Magnificent 7” wskazały na rekordowe plany wydatków kapitałowych na 2025 rok – łącznie 325 miliardów dolarów, czyli o 100 miliardów więcej niż w 2024 roku. Microsoft, Google, Meta i Amazon potwierdziły lub zwiększyły swoje inwestycje w sztuczną inteligencję podczas ostatnich wyników finansowych. Niektórzy analitycy szacują, że AI stanowi obecnie 10-15% budżetów IT na 2025 rok.

Wyzwania regulacyjne i geopolityczne

Nvidia nadal musi zmagać się ze skomplikowaną sytuacją geopolityczną, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży chipów do Chin. Kluczowe tematy podczas konferencji wynikowej będą obejmować wpływ styczniowych restrykcji administracji Bidena na eksport chipów AI, potencjalne zmiany polityki pod rządami administracji Trumpa oraz strategie wzrostu w obliczu wyzwań na chińskim rynku. Analitycy Bank of America uważają, że „rosnący popyt z Zachodu (amerykańskie chmury, przedsiębiorstwa, OpenAI Stargate itp.) może zrekompensować spadek sprzedaży w Chinach”.

Nvidia (Interwał D1)

Akcje Nvidii notowane są blisko 200-dniowej średniej kroczącej (126,50 USD), która stanowi kluczowy poziom wsparcia. Od grudnia 2024 roku kurs porusza się w kanale spadkowym, formując coraz niższe szczyty i dołki, co sugeruje krótkoterminowy trend spadkowy.

RSI znajduje się w strefie neutralnej i pokazuje niedźwiedzią dywergencję, wskazującą na spadające momentum. MACD wygenerował sygnał sprzedaży i zaczyna się rozszerzać, co sugeruje rosnącą presję spadkową.

Kluczowy poziom wsparcia: 200-dniowa SMA oraz poziom 61,8% zniesienia Fibonacciego

Byki muszą zamknąć kurs powyżej 130 USD (38,2% zniesienia Fibonacciego), aby zasygnalizować odwrócenie trendu

Utrzymanie się poniżej 200-dniowej SMA może wywołać dalszy spadek w kierunku 61,8% zniesienia Fibonacciego