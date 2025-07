NZDUSD wymazuje straty po CPI z Nowej Zelandii 🇳🇿 📈

Kurs NZDUSD wymazuje blisko 100% strat z pocz膮tku sesji, odbijaj膮c si臋 od 100-okresowej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej.

Pierwotny spadek by艂 pochodn膮 najnowszego odczytu CPI. Inflacja cen konsumenckich co prawda przyspieszy艂a wzgl臋dem I kwarta艂u (2,7% vs 2,5% poprzednio), jednak s艂abiej ni偶 zak艂ada艂 konensus na poziomie 2,8%. Odczyt wypad艂 poni偶ej oczekiwa艅 r贸wnie偶 w uj臋ciu kwartalnym (0,5% vs 0,6% poprzednio).

Najnowsze dane utwierdzi艂y inwestor贸w w przekonaniu, 偶e jest przestrze艅 do dalszego luzowania polityki monetarnej w Nowej Zelandii. Ostatnia obni偶ka st贸p mia艂a miejsce w maju (z 3,5% do 3,25%), a czerwcowa pauza mia艂a raczej charakter przezorno艣ciowy 鈥 RBNZ spodziewa艂 si臋 przyspieszenia inflacji w II kwartale, przy dalszym os艂abieniu w obliczu dezinflacyjnego wp艂ywu ce艂.

Co ciekawe, podobnej wytrwa艂o艣ci dolara nowozelandzkiego nie obserwujemy w przypadku euro (EURNZD: +0,25%). O ile ani EBC, ani Fed nie maj膮 w planach lipcowej obni偶ki st贸p procentowych (przynajmniej wg wycen rynkowych), to ameryka艅ski bank centralny 鈥渕a z czego schodzi膰鈥, podczas gdy EBC ma do dyspozycji jeszcze jedno standardowe ci臋cie o 25 pb. Zej艣cie poni偶ej 1,75% w Strefie Euro mia艂oby ju偶 charakter przeciwdzia艂ania realnej presji deflacyjnej i/lub ochrony unijnej gospodarki przed spowolnieniem w obliczu wojny handlowej z USA.

NZDUSD handluje na p艂asko po odbiciu si臋 od EMA100 na interwale D1. Na niebiesko odwr贸cony kurs EURNZD. 殴r贸d艂o: xStation5