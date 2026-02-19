OIL: ropa zyskuje przy eskalacji napięć między USA a Iranem ⚔️

W chwili obecnej ropa WTI zyskuje 1,30% do 65,90 USD za baryłkę. Z kolei notowania ropy Brent zyskują powyżej 70 USD. Eskalacja napięć między USA a Iranem ponownie podniosła premię za ryzyko geopolityczne.

Doniesienia o impasie w rozmowach dyplomatycznych oraz rosnącej aktywności militarnej USA w regionie zwiększyły obawy przed potencjalnym uderzeniem na Iran. Inwestorzy budują długie pozycje przed weekendem, obawiając się, że ewentualne zakłócenia w Cieśninie Ormuz mogłyby istotnie ograniczyć globalną podaż. Choć wcześniejsze epizody napięć nie prowadziły do trwałych wzrostów cen, analitycy ostrzegają, że obecnie lekceważenie ryzyka może być błędem, zwłaszcza że Iran sygnalizuje możliwość ataków na infrastrukturę energetyczną w razie eskalacji konfliktu.

Tło makroekonomiczne dodatkowo komplikuje sytuację. Protokół z posiedzenia Fed pokazał, że decydenci pozostają ostrożni w kwestii obniżek stóp procentowych, a część z nich dopuszcza nawet możliwość ponownego zacieśnienia polityki, jeśli inflacja pozostanie uporczywa — co wspiera dolara i rentowności obligacji skarbowych USA. Jednocześnie nadchodzące potencjalne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł może istotnie zmienić oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i popytu na ropę. Pozytywna niespodzianka pro-wzrostowa — np. uchylenie ceł — mogłaby dodatkowo wesprzeć ceny ropy poprzez poprawę perspektyw popytu, natomiast słabe dane makroekonomiczne lub jastrzębie sygnały z Fed mogłyby ograniczyć wzrosty mimo napięć geopolitycznych.

Z technicznego punktu widzenia ropa silnie odbiła od wsparcia w rejonie 62–63 USD i obecnie testuje kluczowy opór w strefie 66–67 USD. Wyraźne wybicie powyżej tego poziomu otworzyłoby drogę w kierunku 70,50 USD i mogłoby dalej zwiększyć premię geopolityczną w cenach. W przypadku braku wyraźnej eskalacji konfliktu rynek może jednak pozostać w dotychczasowym przedziale wahań, balansując między ryzykiem nagłówkowym a fundamentami makroekonomicznymi.