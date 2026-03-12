Podsumowanie dnia: Akcje w Europie i USA wracają do spadków; Brent znowu powyżej 100 USD ❗

- Czwartkowa sesja na giełdach w Europie, USA i Azji przyniosła nam kolejną falę wyprzedaży głównych parkietów akcyjnych.
- Tematami, które w głównym stopniu spychają wyceny w dół są: 1) eskalacje konfliktu na Bliskim Wschodzie 2) problemy płynnościowe w amerykańskim sektorze finansowym
- Na rynku kasowym Nasdaq traci obecnie 1,45%, a Dow Jones 1,3%. W Europie DAX stracił 0,29%, francuski CAC40 zniżkował o 0,71%, a polski WIG20 spadł o 0,65%.
- Ropa naftowa zyskuje dzisiaj na wartości, a Brent powraca powyżej 101 USD za baryłkę.
- Co jednak ciekawe, wokół tego surowca pojawiło się dzisiaj wiele sprzeczynych ze sobą informacji.
- Przywództwo Iranu zakomunikowało, że zamierza odpowiadać ogniem na wszelkie ataki i otwiera sobie drogę do otwarcia nowych linii frontu/walk jeśli Izeael i USA nadal będą atakować infrastrukturę energetyczną tego państwa. Trump wspomniał dzisiaj, że najważniejszym celem jest zmiana reżimu, a rosnące ceny ropy są rzeczą drugorzędną. W tym samym czasie poznaliśmy doniesienia o planach Białego Domu o czasowym wsztrzymaniu implementacji tzw. Jones Act, ustawy z 1920 roku wymagającej, by transport towarów między portami USA odbywał się na statkach zbudowanych w USA, należących do amerykańskich firm i obsługiwanych przez amerykańskie załogi.
- Informacją "zmiękczającą" echo konflktu była również odpowiedź irańskiego deputowanego, o braku planu rozkładania min w Cieśnienie Ormuz.
- Wracając do giełd. Jednym z najsłabszych segmentów na starcie sesji w USA były banki i szeroko pojęte finanse – presja wynika z dwóch źródeł: obaw o wzrost kosztu pieniądza przy drogiej ropie oraz narastających problemów w segmencie private credit. Morgan Stanley ograniczył możliwość wykupu jednostek w swoim funduszu private credit North Haven Private Income Fund po tym, jak inwestorzy zgłosili chęć umorzenia ok. 11% udziałów, podczas gdy statut pozwala na wypłatę jedynie 5% na kwartał.
- Na tę nieufność nakłada się krytyka z strony firm takich jak Glendon Capital, które zarzucają m.in. Blue Owl zaniżanie realnych strat w portfelach, co rynek odczytuje jako sygnał, że problemy mogą być głębsze, niż pokazują oficjalne wyceny.
- Na rynku Forex najlepiej radzi sobie po raz kolejny dolar amerykański, za nim natomiast umacnia się dolar kanadyjski. W tym samym czasie największa spadki widzimy na walutach Antypodów.
- Siła dolara nie jest dzisiaj obojętna metalom szlachetnym. Ceny GOLD spadają dzisiaj o 0,8% do 5100 USD.
- Bitcoin natomiast naśladuje sentymenty z Wall Street, kryptowaluta ta traci blisko 0,7%, chociaż cały czas broni psychologicznej bariery 70 000 USD.
Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia z ropą za 100$ i indeksami na czerwono
AUDUSD traci prawie 1% 📉
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.03.2026)
Amazon: Początek końca snów o AI?
