Opendoor zyskuje 90% oraz prawie 600% od początku lipca; kolejny GameStop? 🔎🎯

Opendoor Technologies (OPEN.US) odnotowa艂o gwa艂towny wzrost kursu akcji, zyskuj膮c 178% w ci膮gu ostatniego tygodnia i prawie 600% miesi膮c do miesi膮ca, co stanowi najmocniejszy tygodniowy rajd od debiutu gie艂dowego sp贸艂ki w 2020 roku. W dniu dzisiejszym akcje zyskuj膮 do 4,14 USD, a na pocz膮tku miesi膮ca jedna akcja kosztowa艂a 0,50-0,60 USD. Mimo tego dynamicznego wzrostu, kurs pozostaje znacznie poni偶ej historycznego maksimum z lutego 2021 roku (ponad 39 USD), a od pocz膮tku roku wynik by艂 negatywny a偶 do ostatniego odbicia.

Impulsem do rajdu by艂 mened偶er funduszu hedgingowego Eric Jackson, kt贸ry publicznie popar艂 Opendoor w mediach spo艂eczno艣ciowych, nazywaj膮c sp贸艂k臋 potencjalnym 鈥100-baggerem鈥 (czyli firm膮 mog膮c膮 zwi臋kszy膰 warto艣膰 100-krotnie). Jego firma, EMJ Capital, zainwestowa艂a w akcje, gdy by艂y jeszcze notowane w centach, a regularne wpisy Jacksona na platformie X.com rozbudzi艂y entuzjazm w艣r贸d inwestor贸w detalicznych. Wzrosty nosz膮 cechy tzw. 鈥瀖eme-stock鈥, czyli sp贸艂ki spekulacyjnej z du偶ym udzia艂em kr贸tkich pozycji (18,63% akcji), bez fundamentalnych zmian w kondycji finansowej 鈥 Opendoor nadal jest nierentowne, dzia艂a na niskiej mar偶y i ma s艂abe perspektywy wzrostu w kr贸tkim terminie.

Za艂o偶ona w 2014 roku i z siedzib膮 w San Francisco, Opendoor to cyfrowa platforma nieruchomo艣ciowa umo偶liwiaj膮ca zakup i sprzeda偶 dom贸w online w spos贸b uproszczony. Firma oferuje natychmiastowe oferty got贸wkowe, remontuje nieruchomo艣ci, a nast臋pnie odsprzedaje je przez w艂asn膮 platform臋. Dodatkowo zapewnia finansowanie i us艂ugi mobilne. W szczytowym okresie dzia艂alno艣ci Opendoor by艂o wyceniane na ponad 22,5 mld USD, jednak p贸藕niej ponios艂o znaczne straty na skutek rosn膮cych st贸p procentowych i og贸lnego spadku koniunktury.

