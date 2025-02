Orlen zyskuje ponad 3%; spółka podnosi roczną dywidendę do 6 zł 📈

Akcje spółki Orlen (PKN.PL) zyskują dzisiaj ponad 3% i są najlepiej radzącymi sobie walorami w indeksie WIG20. Powodem tak wysokich zwyżek jest podniesienie rocznej dywidendy do rekordowych 6 zł za akcje, co powoduje, że przy obecnej cenie 63,31 zł za akcję daje to 9,5% stopy dywidendy.

Spółka poprawiła rentowność segmentów upstream, rafinacji i gazu w Q4. Firma poprawiła również przepływy pieniężne i zmniejszyła zadłużenie netto.

Propozycja dywidendy w wysokości 6 zł obejmuje premię ponad planowaną wypłatę bazową w wysokości 4,5 zł na akcję. Orlen zakomunikował, że firma miała bardzo dobry kwartał. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 10,4 mld zł (2x w ujęciu rocznym).

Akcje spółki od dołków z grudnia 2024 roku odbiły już blisko 40%. Tylko dzisiaj akcje spółki dodają 3%.

Źródło: xStation