Ostrożne prognozy na obecny rok obrotowy spychają notowania HP 📉

Notowania HP (HPQ.US) w handlu przed otwarciem spadają o ponad 3,5% mimo mocniejszych wyników od oczekiwań, a także wyższej prognozy EPS na 2025 r. Jednym z czynników ciążących na sentymencie do spółki jest kwestia ceł i ich wpływu na rentowność.

Notowania spółki tracą przed otwarciem. Źródło: xStation

Spółka osiągnęła w 1Q24/25 13,5 mld $ przychodów (+2% r/r), wobec konsensusu zakładającego 13,35 mld $. Najlepiej radził sobie segment systemów osobistych, który wzrósł w ujęciu r/r o 4,7%. Sprzedaż osłabił za to segment drukarek, który w ujęciu r/r spadł o -2,4%.

Skoryg. zysk na akcję wyniósł 0,74 $, co było zgodne z oczekiwaniami.

Rynek nieco rozczarowały prognozy na 2Q, na który spółka przewiduje skoryg. EPS na poziomie 0,75-0,85 $ (średnia wartość: 0,8 $), co oznacza nieco niższe przewidywania spółki, niż zakładał konsensus, który spodziewał się 0,85 $.

Za to nieco lepiej prezentują się przewidywania na cały rok obrotowy 2024/25. Spółka spodziewa się EPS na poziomie 3,45 - 3,75 $ (środkowa wartość: 3,6 $) wobec prognoz zakładających 3,59 $. Przebicie oczekiwań nie jest jednak wystarczająco duże, by wzmocnić notowania HP.

Spółka spada także w obliczu zapowiadanych taryf handlowych na produkty z Chin. W obecnych przewidywaniach wynikowych spółki uwzględnione są koszty związane z posunięciami administracji Trumpa, a także HP zapowiada, że do końca 2025 r. 90% produkowanych przez spółkę będzie wytwarzane poza Chinami. Mimo to warto pamiętać, że posunięcia Trumpa w sprawie polityki celnej pozostają zmienne i bardzo ciężkie do przewidzenia, stąd inwestorzy podchodzą do predykcji spółki z pewną rezerwą.