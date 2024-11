Palantir zyskuje 23% publikacji wyników za III kw. 📈

Akcje Palantir Technologies (PLTR.US) osi膮gn臋艂y nowe historyczne szczyty (+23%), po tym jak spó艂ka opublikowa艂a przekraczaj膮ce wszelkie prognozy wyniki za III kwarta艂 2024. Palantir zawdzi臋cza swój sukces silnemu popytowi na swoje rozwi膮zania AI, g艂ównie po stronie ameryka艅skiego rz膮du. Przychody spó艂ki wzros艂y o 30% r/r do kwoty 725.5 mln dolarów, z czego ponad po艂owa (56%) to przychód z zamówie艅 rz膮dowych. CEO Alex Karp podkre艣li艂 w swoim o艣wiadczeniu kluczow膮 rol臋 spó艂ki w rewolucji AI oraz stale rosn膮cemu popytowi na ich technologie.





Przychody : 726 mln USD (+30% r/r, +7% k/k) USA : 499 mln USD (+44% r/r, +14% k/w) USA (prywatni konsumenci) : 179 mln USD (+54% r/r, +13% k/k) USA (rz膮d) : 320 mln USD (+40% r/r, +15% k/k)

Zawarte umowy : 104 na kwot臋 powy偶ej 1 mln USD

Wzrost bazy klientów : +39% r/r, +6% k/w

GAAP zysk netto : 144 mln USD, 20% mar偶a;

GAAP zysk operacyjny: 113 mln USD, 16% mar偶a.

GAAP EPS : $0.06 (+100% r/r); skorygowane EPS: $0.10 (+43% r/r).

CCE: 4.6 mln USD

Skorygowane wolne przep艂ywy pieni臋偶ne : 435 mln USD, 60% mar偶a; powy偶ej 1 mld USD TTM

Prognoza na IV kwarta艂 : przychów mi臋dzy 767 - 771 mln USD; skorygowany zysk operacyjny mi臋dzy 298 - 302 mln USD.

Perspektywa wyniku za 2024: wzrost przychodów do 2.805 - 2.809 mld USD; wzrost przychodów w sekotrze prywatnym o 50% do 687 mln uSD; skorygowany zysk operacyjny rz臋du 1.054 - 1.058 mld USD; skorygowane wolne przep艂ywy pieni臋偶ne powy偶ej 1 mld USD.

Analitycy podkre艣laj膮 strategiczn膮 pozycj臋 firmy w sektorze AI, przypisuj膮c jej wzrost rosn膮cemu wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w przedsi臋biorstwach. Sprzeda偶 Palantira na rzecz rz膮 i wykorzystaniem bud偶etów przez agencjdu USA wzros艂a o 40%, co stanowi najwy偶szy kwartalny wzrost od lat, nap臋dzany wydatkami na technologie obronnee rz膮dowe. Przychody z dzia艂alno艣ci komercyjnej w USA równie偶 dynamicznie wzros艂y, notuj膮c wzrost o 54% rok do roku.

Podwy偶szona prognoza Palantira na 2024 rok dodatkowo pobudzi艂a inwestorów, z przewidywanym skorygowanym dochodem operacyjnym na poziomie od 1,05 do 1,06 miliarda USD oraz wzrostem przychodów do oko艂o 2,81 miliarda USD, co przewy偶sza konsensus rynkowy. Firma spodziewa si臋 tak偶e skorygowanych przep艂ywów pieni臋偶nych powy偶ej 1 miliarda USD.