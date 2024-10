PayPal traci 3,5% po wynikach 📊Akcje odrabiają początkowe straty

Akcje PayPal (PYPL.US) trac膮 dzi艣 3,5% pomimo lepszego, ni偶 oczekiwano zysku na akcj臋 i 6% wzrostu przychod贸w rok do roku, co by艂o zgodne z oczekiwaniami. Sp贸艂ka zaraportowa艂a EPS w wysoko艣ci 1,20 USD, powy偶ej 1,07 USD oczekiwanego na Wall Street, jednak wzrost rentowno艣ci (i mar偶) zosta艂 zr贸wnowa偶ony nieco bardziej mieszanymi prognozami, sygnalizuj膮cymi presj臋 na realizacj臋 zysk贸w. Na chwil臋 obecn膮 akcje odrobi艂y wczesne straty z 8% do 3,5%, sygnalizuj膮c, 偶e pierwsza 鈥瀙aniczna鈥 reakcja rynku mog艂a by膰 zbyt du偶a, poniewa偶 raport PayPal za III kwarta艂 okaza艂 si臋 og贸lnie mocny i sygnalizuje znaczn膮 popraw臋 biznesu.

Przychody w trzecim kwartale wzros艂y o 6% r/r do 7,85 mld USD wobec szacowanych 7,88 mld USD, poni偶ej ca艂kowitego wolumenu p艂atno艣ci (TPV), kt贸ry wzr贸s艂 o 9% r/r do ponad 422 mld USD. Liczba aktywnych kont spad艂a o 0,9% r/r do 432 mln, ale liczba transakcji na konto wzros艂a o 9% r/r. P艂atno艣ci wzros艂y o 6% r/r do 6,6 mld USD.

Oczekuje si臋, 偶e przychody w IV kwartale wzrosn膮 o niski jednocyfrowy procent w por贸wnaniu do 8,03 mld USD w poprzednim roku i nieco poni偶ej konsensusu 7,81 mld USD. PayPal spodziewa si臋 r贸wnie偶 skorygowanego zysku na akcj臋 w przedziale 1,03-1,07 USD, wobec 1,10 USD oczekiwanego przez Wall Street.聽

Wzrost przychod贸w w trzecim kwartale wyni贸s艂 6%, co jest zgodne z oczekiwaniami inwestor贸w i wcze艣niejszymi prognozami sp贸艂ki. Nie jest to jednak wystarczaj膮ce, aby nap臋dzi膰 wzrost, poniewa偶 akcje PayPal wzros艂y w ostatnich miesi膮cach. W sta艂ej walucie wzrost przychod贸w wyni贸s艂 6% r/r wobec 4% szacowanych przez JP Morgan.

Mar偶a transakcyjna w dolarach (TMD) wzros艂a o 8% rok do roku wobec 3% do 4% prognozowanych przez Wall Street, zgodnie z tempem wzrostu w II kwartale. Wska藕nik wykorzystania transakcji wyni贸s艂 1,67%, nieco poni偶ej konsensusu. Koszty transakcyjne by艂y o oko艂o 0,5 punktu bazowego ni偶sze od oczekiwa艅. Koszty nietransakcyjne wzros艂y o 3% w por贸wnaniu z p艂askim wynikiem oczekiwanym przez Wall Street; mar偶e poprawi艂y si臋 o 1,9 punktu procentowego.

PayPal w IV kwartale 2024 r. spodziewa si臋 niskiego jednocyfrowego wzrostu przychod贸w, poni偶ej 6% dynamiki prognozowanej przez analityk贸w. Przewiduje, 偶e skorygowany zysk na akcj臋 (EPS) w IV kwartale spadnie rok do roku w niskim lub 艣rednim jednocyfrowym tempie. Na ca艂y rok PayPal podni贸s艂 prognoz臋 wzrostu TMD do po艂owy jednocyfrowej warto艣ci, w por贸wnaniu z poprzednim niskim do 艣redniego przedzia艂em. Oczekuje si臋, 偶e nietransakcyjne koszty operacyjne wzrosn膮 w niskim jednocyfrowym tempie, bez zmian w stosunku do poprzednich prognoz. R贸wnie偶 prognoza wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych pozostaje na sta艂ym poziomie 6 mld USD. Skorygowany wzrost EPS na ca艂y rok 2024 zosta艂 podniesiony do wysokich warto艣ci dwucyfrowych, w por贸wnaniu z poprzednimi niskimi i 艣rednimi dziesi膮tkami.

PayPal (interwa艂 D1)



殴r贸d艂o: xStation5

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: XTB Reseach, Bloomberg Finance L.P.