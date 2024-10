Philip Morris ze wzrostami po lepszych wynikach za 3Q24 i podniesieniu prognoz 📊

Philip Morris (PM.US) raportuje lepsze wyniki od oczekiwa艅 za 3Q24. Wy偶sza sprzeda偶, po艂膮czona z lepsz膮 rentowno艣ci膮, a tak偶e finalne podniesienie prognoz na ca艂y 2024 r. powoduj膮, 偶e notowania sp贸艂ki na pocz膮tku sesji rosn膮 o ponad 7%.

Na poziomie przychod贸w Philip Morris odnotowa艂 9,91 mld $, przebijaj膮c tym samym konsensus prognozuj膮cy 9,68 mld $. Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a tym samym rekordowe kwartalne przychody, a tak偶e dzi臋ki odpowiedniej polityce kosztowej, rekordowy zysk netto.聽

Saszetki Zyn, kt贸re zawieraj膮 nikotyn臋 i s膮 przyjmowane doustnie przez umieszczenie pod g贸rn膮 warg膮, zanotowa艂y w USA wzrost sprzeda偶y o 41% w samym trzecim kwartale. Philip Morris doda艂, 偶e popyt na podgrzewane wk艂ady tytoniowe IQOS na rynkach takich jak Grecja i Niemcy r贸wnie偶 nap臋dza sprzeda偶.

Philip Morrisd膮偶y do zwi臋kszenia sprzeda偶y alternatyw dla papieros贸w w obliczu rosn膮cej 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej na temat wp艂ywu tytoniu na zdrowie. Chocia偶 te produkty zawieraj膮 mniej substancji i chemikali贸w powi膮zanych z nowotworami i chorobami serca, ich rosn膮ca popularno艣膰 wywo艂uje kontrowersje, szczeg贸lnie w艣r贸d m艂odych ludzi, kt贸rzy nigdy wcze艣niej nie palili.

Rosn膮ca popularno艣膰 Zyn w USA spowodowa艂a problemy z dostawami, jednak te trudno艣ci zaczynaj膮 si臋 teraz zmniejsza膰. Firma zapowiedzia艂a w lipcu, 偶e zainwestuje 600 milion贸w USD w nowy zak艂ad produkcyjny w USA, aby wytwarza膰 Zyn.

Na poziomie zysku na akcj臋 Philip Morris zaraportowa艂 1,91 $ (wobec prognozowanego 1,81 $). W uj臋ciu r/r oznacza to wzrost o 14,4%. U podstaw takiego wzrostu by艂o przede wszystkim poprawienie wyniku netto, kt贸ry wyni贸s艂 w 3Q24 3,08 mld $. Wy偶sza dynamika wzrostu zysku netto spowodowa艂a wzrost mar偶y netto do warto艣ci do rekordowych warto艣ci, utrzymuj膮c tym samym trend wzrostowy trwaj膮cy od 2Q23. Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a warto艣ci w okolice 31%, kt贸re w okresie 2020-2022 by艂 g贸rnymi ograniczeniami mar偶y. Spodziewane mo偶e by膰 tym samym wyhamowanie tendencji poprawy warto艣ci w nast臋pnych kwarta艂ach, a zamiast tego mo偶e nast膮pi膰 umocnienie si臋 na obecnych poziomach.聽

Sp贸艂ka podnios艂a tak偶e swoje oczekiwania na ca艂y 2024 r. Przewiduje ona, 偶e skorygowany zysk na akcj臋 wzro艣nie w tym roku o 15% (wy艂膮czaj膮c zmiany kurs贸w walutowych), w por贸wnaniu do wcze艣niejszych prognoz wynosz膮cych 13% i wyniesie 6,45 - 6,51 $ (poprzednio: 6,33 - 6,45 $). G贸rna granica wcze艣niejszych prognoz jako dolne ograniczenie obecnych stanowi sygna艂 o przekonaniu Philip Morris o sile obecnego trendu konsumenckiego odno艣nie wzrostu zapotrzebowania na produkty sp贸艂ki.聽

