PILNE: Akcje Nvidia tracą 5% w obawie przed ograniczeniem sprzedaży chipów AI do Chin 📉 US100 traci 0.6%

Według źródeł, urzędnicy Trumpa omawiają zaostrzenie ograniczeń sprzedaży Nvidii (NVDA.US) do Chin po wydaniu DeepSeek. Bloomberg poinformował, że urzędnicy bardzo wcześnie rozmawiali o ograniczeniu chipu H20, który Nvidia zaprojektowała jako „ograniczony” produkt na rynek chiński. Rynki postrzegają te informacje jako potwierdzenie, że DeepSeek to „poważna sprawa”, a przychody niektórych dostawców infrastruktury sztucznej inteligencji mogą być zagrożone z powodu ograniczeń sprzedaży do Chin; być może także przez inne podejście do rozwijania możliwości AI. W ciągu ostatnich czterech kwartałów przychody Nvidia w Chinach osiągnęły 13,5 mld USD od IV kwartału fiskalnego 2024 r. do III kwartału fiskalnego 2025 r.; 12% całkowitej sprzedaży firmy. To mniej niż 21% rok wcześniej, ale wciąż znacząca liczba.



Źródło: xStation5