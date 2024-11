PILNE: Akcje SMCI spadają o 30% po rezygnacji EY z roli audytora

Kluczowe kwestie w sprawie rezygnacji EY:

Obawy dotyczące zarządzania i kontroli pojawiły się w lipcu 2024, prowadząc do przeglądu przez Specjalną Komisję z zewnętrznymi firmami

EY stracił zaufanie do oświadczeń zarządu/Komitetu Audytu podczas pierwszego spotkania audytowego

Pomimo sprzeciwu firmy i trwającego przeglądu, EY podjął ostateczną decyzję o rezygnacji 24 października 2024

EY zrezygnował z funkcji audytora spółki 24.10.2024 podczas pierwszego spotkania audytowego, które rozpoczęło się 15.03.2023. W lipcu 2024 EY zgłosił obawy dotyczące zarządzania, przejrzystości, komunikacji i kontroli wewnętrznej, co skłoniło do przeglądu przez Specjalną Komisję. EY uznał, że nie może już polegać na oświadczeniach zarządu/Komitetu Audytu ani być kojarzonym ze sprawozdaniami finansowymi. Spółka nie zgadza się z rezygnacją EY, gdyż przegląd Specjalnej Komisji pozostaje niedokończony. Spółka nie przewiduje korekt kwartalnych raportów za rok finansowy 2024 ani za lata poprzednie. Akcje spadły o 30% po otwarciu rynku do 34 USD.

