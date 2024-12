PILNE: Bank Kanady obniża stopy zgodnie z prognozą 📊USDCAD traci 0.3%

Bank Kanady obniżył stopy procentowe o 50 pb zgodnie z prognozą, do 3.25% z 3.75% poprzednio; rynek oczekiwał takiego scenariusza, a USDCAD traci dziś 0.3%. Konferencja prasowa zaplanowana została na godzinę 16:30, polskiego czasu.

Warto pamiętać, że obecna stopa procentowa w Kanadzie zbliża się do potencjalnej neutralnej stopy procentowej, co powoduje, że dalsze perspektywy cięcia stóp w przyszłym roku mogą być ograniczone. Spekuluje się, że neutralna stopa procentowa znajduje się w zakresie 2,25%-3,25%, natomiast z reguły Taylora stopa neutralna wypada w okolicach poziomu 2,9%.

BoC w komunikacie wskazuje, że oceni potrzebę na dalsze obniżki na kolejnych posiedzeniach. W komunikacie nie przeczytamy już obietnicy, że kolejne obniżki są właściwe. Zdaniem Macklema, szefa BoC, obniżki od czerwca (-125 pb) będą miały wpływ na gospodarkę w kolejnych miesiącach. Jego zdaniem polityka monetarna nie musi być już restrykcyjna, co jest związane z wyraźnym progresem dotyczącym inflacji. Macklem podkreśla, że BoC przechodzi w tym momencie do bardziej stopniowego podejścia w stosunku do stóp procentowych. Rynek ocenia 70% prawdopodobieństwa kolejnego cięcia w styczniu.

Przed posiedzeniem USDCAD znajdował się na najwyższym poziomie od maja 2020 roku. Obecnie obserwujemy wyraźne cofnięcie, choć z perspektywy ostatnich tygodni para pozostaje ekstremalnie wysoko. Z drugiej strony dalsze osłabienie CADa względem USD może być ograniczone.