PILNE: Chiny publikują przepisy wykonawcze dotyczące opłat portowych na statkach amerykańskich

Najważniejsze wnioski Chiny ogłosiły nowe zasady dotyczące opłat portowych

Chiny ogłosiły nowe przepisy dotyczące opłat portowych, w szczególności dla statków należących do USA, eksploatowanych, zbudowanych lub pływających pod banderą USA, cumujących w chińskich portach. Opłaty te będą wynosić około 56 dolarów za tonę netto od 14 października 2025 r., odzwierciedlając opłaty pobierane przez USA od chińskich statków wpływających do amerykańskich portów. Chiny zwolniły jednak z tych opłat statki chińskiej produkcji, należące do firm amerykańskich, co odzwierciedla zróżnicowane podejście w obliczu narastających sporów handlowych. Ten krok jest częścią szerszej strategii odwetu w trwającej rywalizacji gospodarczej między dwoma mocarstwami.

