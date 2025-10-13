czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
18:33 · 13 października 2025

PILNE: Chiny publikują przepisy wykonawcze dotyczące opłat portowych na statkach amerykańskich

Najważniejsze wnioski
US500
Indeksy
-
-
CHN.cash
Indeksy
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Chiny ogłosiły nowe zasady dotyczące opłat portowych
Chiny ogłosiły nowe przepisy dotyczące opłat portowych, w szczególności dla statków należących do USA, eksploatowanych, zbudowanych lub pływających pod banderą USA, cumujących w chińskich portach. Opłaty te będą wynosić około 56 dolarów za tonę netto od 14 października 2025 r., odzwierciedlając opłaty pobierane przez USA od chińskich statków wpływających do amerykańskich portów. Chiny zwolniły jednak z tych opłat statki chińskiej produkcji, należące do firm amerykańskich, co odzwierciedla zróżnicowane podejście w obliczu narastających sporów handlowych. Ten krok jest częścią szerszej strategii odwetu w trwającej rywalizacji gospodarczej między dwoma mocarstwami.
15 października 2025, 14:30

PILNE: Indeks NY Empire State powyżej oczekiwań!
15 października 2025, 11:50

Collins z Fed komentuje polityke monetarną i gospodarkę USA 🗽EURUSD zyskuje 0,2%
15 października 2025, 11:27

IMF podwyższa globalną prognozę wzrostu wspieranego przez boom w sektorze AI  🔎
15 października 2025, 11:07

PILNE: Sprzedaż i produkcja z Europy powyżej oczekiwań! 📈

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację