Podsumowanie dnia: euforia na mniejszych spółkach; miedź wybija nowe szczyty 🚀

Amerykańskie indeksy nieśmiało rozpoczęły sesję kasową, jednak obecnie kończą dzień na lekkim plusie. Zdecydowanymi liderami dzisiejszej sesji są spółki z indeksu US200 (Russell 2000 indeks +1,50%), czyli te o mniejszej kapitalizacji.

Wzrosty wynikają głównie z optymistycznych danych PMI i ISM oraz słabszych danych ADP, które podsycają nadzieje na grudniową obniżkę stóp procentowych przez Fed.

Spółki z głównego indeksu US500 radzą sobie nieco gorzej, ale i tak indeksu zyskują ponad 0,28%. Najgorzej radzą sobie spółki z sektora technologicznego. Indeks US100 zyskuje ledwo 0,07%, a spółki ciążące na indeksie to głównie Nvidia, Microsoft, Eli Lilly oraz Netflix.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, sprowadzając główną stopę referencyjną NBP do 4,00 procent od 4 grudnia 2025 roku. W tym roku rada obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 punktów bazowych.

Miedz kontynuuje wzrosty, zaliczając nowe ATH z poziomem ponad 11400 dolarów za tonę. Rynek obawia się nadchodzącego niedoboru miedzi. Chińskie rafinerie zmniejszają produkcję, a szereg wypadków w kopalniach w ciągu ostatnich miesięcy znacznie zmniejszył podaż surowca.

Raport ADP z sektora prywatnego pokazał spadek zatrudnienia o 32 tys. w listopadzie, głównie przez redukcje w małych firmach. Średnie i duże spółki zwiększały zatrudnienie, podkreślając niewyważony charakter rynku pracy. Otoczenie makro pozostaje niepewne, a kondycja konsumenta osłabiona.

Listopadowy raport ISM dla usług wskazuje na umiarkowane, ale wciąż stabilne tempo wzrostu aktywności w sektorze usług w Stanach Zjednoczonych. Główny wskaźnik ISM dla usług wzrósł do 52,6.

Indeks cen zanotował znaczący spadek do poziomu 65,4 z 70,0. Oznacza to wyhamowanie presji inflacyjnej w sektorze usług, choć wartość wskaźnika nadal pozostaje wysoka.

Miesięczna produkcja przemysłowa z USA nieznacznie poprawiła się z -0,1% do 0,1% wzrostu, przewyższając szacunki wynoszące 0%. Wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało na mniej więcej tym samym poziomie, co było wartością poniżej oczekiwań rynku.

Microsoft zdementował doniesienia portalu The Information, który twierdził, że firma obniżyła cele wzrostu sprzedaży i limity dla wybranych produktów AI po tym, jak część zespołów sprzedażowych nie zrealizowała planów. Po publikacji raportu przez portal The Information akcje Microsoftu spadły początkowo o blisko -3% do około 475 USD. Jednak obecnie częściowo odrobiły straty do ok. -1,65% przy kursie 481 USD.

Kryptowaluty kontynuują odbicie. Bitcoin przekracza 93000 USD, zyskując 2,00%. Jeszcze bardziej imponujące wzrosty notuje Ethereum o 4,50% do 3133 USD. Kapitalizacja pozostałych altcoinów rośnie o 1,91% do 892 mld USD.

