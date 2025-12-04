PILNE: Dane Challengera – mocny spadek zwolnień, a EURUSD bez reakcji

Raport Challengera:
Aktualny odczyt: 71,32 tys. (poprzednio 153,07 tys.)
Raport Challengera za listopad pokazuje, że firmy ogłosiły 71,32 tys. planowanych zwolnień, podczas gdy wcześniej liczba ta wynosiła 153,07 tys. Oznacza to znaczący spadek redukcji etatów, ponieważ liczba planowanych zwolnień zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Dane sugerują wyraźne złagodzenie presji na rynku pracy i mogą wskazywać na poprawę lub stabilizację sytuacji zatrudnieniowej w gospodarce.
Źródło: xStation5
3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (05.12.2025)
Komentarz Giełdowy: Stopy w dół, indeksy w górę. Jak zakończy się rok na giełdach?
US100 zyskuje po danych PCE📈
Historyczna fuzja - Netflix robi ruch dekady
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.