Puls GPW: RPP obniża stopy procentowe, rynek reaguje spokojnie

Fitch prognozuje wzrost PKB Polski na 3,2% w 2026 i 2,9% w 2027, przewiduje kolejne obniżki stóp oraz umiarkowane ożywienie inwestycji wspierane funduszami KPO.

Fitch prognozuje wzrost PKB Polski na 3,2% w 2026 i 2,9% w 2027, przewiduje kolejne obniżki stóp oraz umiarkowane ożywienie inwestycji wspierane funduszami KPO.

Fitch prognozuje wzrost PKB Polski na 3,2% w 2026 i 2,9% w 2027, przewiduje kolejne obniżki stóp oraz umiarkowane ożywienie inwestycji wspierane funduszami KPO.

Fitch prognozuje wzrost PKB Polski na 3,2% w 2026 i 2,9% w 2027, przewiduje kolejne obniżki stóp oraz umiarkowane ożywienie inwestycji wspierane funduszami KPO.

Fitch prognozuje wzrost PKB Polski na 3,2% w 2026 i 2,9% w 2027, przewiduje kolejne obniżki stóp oraz umiarkowane ożywienie inwestycji wspierane funduszami KPO.

Fitch prognozuje wzrost PKB Polski na 3,2% w 2026 i 2,9% w 2027, przewiduje kolejne obniżki stóp oraz umiarkowane ożywienie inwestycji wspierane funduszami KPO.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ustanawiając stopę referencyjną na poziomie 4,00 proc. Ta piąta z kolei obniżka w tym roku zmniejszyła łącznie koszt pieniądza o 175 punktów bazowych. Decyzja została już wcześniej w pełni uwzględniona przez rynek, dlatego dzisiejsza sesja na GPW przebiega spokojnie, z lekkimi wzrostami i neutralnym sentymentem inwestorów.

Na godzinę 12:45 indeks WIG rośnie o 0,3% a WIG20 zyskuje ponad 0,4%. Średnie i małe spółki radzą sobie słabiej, notując niewielkie spadki. mWIG40 traci 0,38% a sWIG80 oscyluje wokół poziomu wczorajszego zamknięcia. Wśród blue chipów najmocniej rosną Pepco i LPP, które zyskują ponad 2%. Najgorzej radzą sobie akcje CCC i Dino, przy czym dla CCC to już kolejna sesja ze spadkami.

Eurostat poinformował, że sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku wzrosła o 2,6%. rok do roku, pomimo spadku o 0,2%. w ujęciu miesięcznym. Małe przedsiębiorstwa, w tym rodzinne sklepy, nadal wspierają konsumpcję, choć tempo wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw spada.

Natomiast agencja Fitch potwierdziła prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 rok na poziomie 3,2%. oraz na 2027 rok na poziomie 2,9%. Agencja przewiduje dalsze obniżki stóp procentowych o 25 pb. w każdym z tych lat, do poziomu 3,75% w 2026 roku i 3,50%. w 2027 roku. Fitch wskazuje na umiarkowane ożywienie inwestycji, które powinno przyspieszyć dzięki funduszom z KPO. Inflacja w listopadzie wyniosła 2,4%, ale presja cenowa może wzrosnąć z powodu luźnej polityki fiskalnej i silnego rynku pracy. Polski rating pozostaje na poziomie „A-” z perspektywą negatywną.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 zyskują dziś wyraźnie na wartości. Impulsem wzrostowym była bez wątpienia wczorajsza decyzja RPP o obniżce stóp procentowych. Ruch ten dał dzisiaj wsparcie bykom, które złapały wiatr w żagle i próbują wybić notowania z wielotygodniowej konsolidacji..

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Orlen(PKN.PL) przystąpił do budowy bloku parowo-gazowego CCGT w Gdańsku, pierwszego tak dużego w tym regionie, wykorzystującego nowatorskie rozwiązania w obiegu wody. Prace rozpoczną się jeszcze w grudniu, a blok ma zacząć działać w 2029 roku. Realizacją inwestycji zajmuje się konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy. Jednocześnie spółka rozwija inne projekty CCGT w Ostrołęce, Grudziądzu i Siekierkach. Według strategii Orlen planuje zwiększyć moc zainstalowaną w jednostkach gazowo-parowych z 1,8 GW do około 4,3 GW do 2035 roku.

Allegro(ALE.PL) ogłosiło zakończenie programu skupu akcji własnych z listopada 2025 roku, nabywając 4,664 mln akcji za około 148,6 mln zł. Program skupu akcji posłuży do nagród w pracowniczym programie motywacyjnym.

Makarony Polskie(MAK.PL) przyjęły Strategię ESG na lata 2026-2031, opartą na czterech filarach: zielona transformacja, równość i bezpieczeństwo, jakość i innowacje oraz etyka i partnerstwo. Strategia określa kluczowe cele i wskaźniki KPI do monitorowania postępów w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.







