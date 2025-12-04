Wykres dnia - US100 (04.12.2025)

Kontrakty na indeksy amerykańskie w tym Nasdaq 100 (US100) mają za sobą potężne odbicie i względem 25 listopada wzrost wynosi już ponad 7,5%. Głównymi motorami dla indeksu są solidny sezon wyników za III kwartał, perspektywa diametralnej zmiany priorytetów polityki Fed w 2026 roku pod nowym szefem Fed, którym prawdopodobnie zostanie Kevin Hassett (obniżenie kosztów kredytu i finansowania długu), oraz rewolucja technologiczna. Wzrost akcji Alphabet (GOOGL.US) niemal całkowicie 'zamortyzował' spadki cen akcji Nvidia, a coraz intensywniejsza konkurencja modeli językowych, gdzie triumf święci teraz Google Gemini, rozgrzewa wyobraźnię inwestorów. Szereg banków wydał w ostatnim czasie pozytywne prognozy na 2026 roku; w tym JP Morgan, czy Barlcays, a sygnały, jakie płyną z amerykańskich instytucji, sugerują, że rok 2026 upływać może w dalszym ciągu pod dyktando wzrostów ryzykownych aktywów. Dział zarządzania majątkiem prywatnym Bank of America zarekomendował klientom od 2 do 4% ekspozycję na kryptowaluty, co zdaje się dobrze wpisywać w oczekiwane 'realia' słabnącego dolara i napływów na rynki akcji. Jednocześnie nie potwierdziły się obawy z wiosny 2025 roku, a inflacja w USA nie wzrosła z powodu wyższych stawek celnych. Momentum wspierają też niższe ceny ropy.

Wzrost gospodarczy utrzymuje się, a dane makro nie sugerują rosnącego ryzyka recesyjnego; ostatni odczyt wniosków o zasiłek wskazał na 216 tys. i był jednym z najniższych od wielu miesięcy. Co więcej, wczorajsze dane ISM usług wypadły dość pozytywnie, choć raport ADP podkreślił, że rynek pracy za oceanem się ochłodził. Dla rynków to jednak nie sygnał do realizacji zysków, ponieważ to właśnie ten fakt sprawia, że rynek tym agresywniej wycenia przyszłe obniżki stóp Rezerwy Federalnej, w tym najbliższą w grudniu, gdzie szanse wynoszą już blisko 90%. US100 (interwał D1) Indeksy amerykańskie notują dziś niewielki spadek w granicach 0,1%, ale wciąż notowane są powyżej dwóch, kluczowych średnich kroczących EMA50 (pomarańczowy) i EMA200 (czerwony). Indeks toeretycznie może konsolidować między 25,500 a 25,900 punktów, nim określi dalszy kierunek. Jeśli wybicie nastąpi górą, droga do szczytów przy 26,400 punktów zostanie otwarta. Potencjalne wybicie dołek mogłoby oznaczać ponowny test 24,400 punktów i dłuższe odwrócenie trendu. Oczekiwania na rok 2026 są jednak pozytywne, co może wspierać 'świąteczne nastroje' na amerykańskim parkiecie. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.