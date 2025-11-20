Poranna odprawa (20.11.2025)

-
Amerykańskie indeksy kontynuują odreagowanie spowodowane dobrymi wynikami Nvidii. Indeks US100 zyskał już łącznie 2,00%, a US500 1,25%. W dniu dzisiejszym indksy zyskują dpowiednio 0,75% i 0,70%.
-
Nvidia dostarczyła jedne z najsilniejszych wyników w historii: 57 mld USD przychodu w Q3 i ~65 mld USD prognozy na Q4. Zarząd podkreślił, że popyt na układy Blackwell i chmurowe GPU jest „ogromny”, a firma ma perspektywę na 500 mld USD przychodów z chipów nowej generacji do 2026 r.. Akcje Nvidii zyskują ponad 5,00% do 196 USD za akcję.
-
Członkini zarządu BoJ Koeda stwierdziła, że stopy procentowe muszą dalej być podnoszone. Jej komentarze zwiększają prawdopodobieństwo potencjalnej podwyżki w grudniu.
-
JPY jednak pozostaje najsłąbszą walutą G10. Rynki koncentrują się na strukturalnej wyprzedaży JGB bardziej niż na sygnałach BoJ.
-
Rentowności JGB wzrosły do poziomów niewidzianych od dwóch dekad: 30-latki 3,40%, 20-latki 2,84%, 10-latki 1,81%. Obawy fiskalne i oczekiwania emisji długu podbijają rentowności.
-
Sarah Hunter z RBA stwierdziła, że ostatnia niespodzianka inflacyjna unieważniła wcześniejsze prognozy. Ostrzegła, że szybszy od trendu wzrost gospodarczy może ponownie pobudzić inflację — sugerując, że Bank może nie ciąć stóp tak mocno, jak oczekuje rynek.
-
Bloomberg informuje, że administracja USA naciska na Kongres, by odrzucił nowe przepisy ograniczające eksport zaawansowanych chipów AI Nvidii. Biały Dom ostrzega, że zbyt restrykcyjne limity zaszkodziłyby amerykańskiemu przywództwu tech i skierowały klientów do zagranicznych dostawców.
-
Stawki Loan Prime Rate zostały utrzymane już 6. miesiąc z rzędu (1 rok: 3,0%, 5 lat: 3,5%). To odzwierciedla słaby popyt na kredyt i preferencję Pekinu dla bardziej ukierunkowanej stymulacji.
-
Pekin analizuje dopłaty do kredytów, ulgi podatkowe i obniżki kosztów transakcyjnych, aby ustabilizować osłabiony rynek nieruchomości. Akcje deweloperów lekko zyskują po tych informacjach.
-
BoJ prawdopodobnie podniesie stopy w grudniu: 53% ekonomistów oczekuje grudniowej podwyżki do 0,75%, a wszyscy ankietowani widzą taki poziom do I kw. 2026 r. Słabszy jen zwiększa ryzyko inflacji importowanej, wzmacniając argumenty za działaniem.
-
Barclays spodziewa się, że siła megacapów i łagodniejsza polityka monetarna wyniosą indeks do 7 400 pkt w 2026 r.. Zwiększył prognozy zysków, ale ostrzegł o ryzykach dla sektorów poza technologią (inflacja, słabszy rynek pracy). Wskazał również na typową zmienność w latach wyborów midterm jako możliwy czynnik ryzyka.
Podsumowanie dnia: ogromna wyprzedaż na krypto; obniżka Fed w grudniu 💵
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (21.11.2025)
PILNE: Dane Uniwersytetu z Michigan lepsze od oczekiwań! 🔥
PILNE: PMI z USA powyżej oczekiwań! 📈
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.