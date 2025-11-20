Kalendarz ekonomiczny: zaległy raport NFP oraz przemówienia bankierów z Fed 👀

Rynek jeszcze nie zdążył w pełni otrząsnąć się po wczorajszych świetnych wynikach kwartalnych Nvidiia. Tymczasem dzisiaj na inwestorów czekają kolejne ważne raporyy, tym razem makroekonomiczne. W dniu dzisiejszym poznamy zaległy raport NFP za wrzesień. Opóźnienie wynikało z zamknięcia rządu oraz wstrzymania prac BLS-u, instytucji odpowiedzialnej za publikacje i zbieranie tych danych. Ważne będą też wypowiedzi przedstawicieli z Fed, które zostały zaplanowane po danych z rynku pracy. Być może poznamy od razu opinię bankierów na temat wrześniowego raportu. W dniu dzisiejszym głos zabierze Hammack, Paulson, Goolsbee oraz Cook. Szczegółowy kalendarz dnia: 14:30, Stany Zjednoczone - dane z rynku pracy za wrzesień: Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych: prognoza 53K; poprzednio 22K;

Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa: prognoza 62K; poprzednio 38K;

Stopa bezrobocia: prognoza 4,3%; poprzednio 4,3%;

Uczestnictwo w rynku pracy: poprzednio 62,3%;

Średnie zarobki na godzinę: prognoza 3,7% r/r; poprzednio 3,7% r/r; 14:30, Stany Zjednoczone - Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii za listopad: prognoza 1,0; poprzednio -12,8; 14:30, Stany Zjednoczone - Zadeklarowani wstępni bezrobotni: poprzednio 232K; 14:30, Stany Zjednoczone - Rozpoczęte bodowy domów za wrzesień: prognoza 1,320M; poprzednio 1,307M; 16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż domów na rynku wtórnym za październik: prognoza 4,08M; poprzednio 4,06M; 14:45, Stany Zjednoczone - Wystąpienie członka Fed Hammacka 17:00, Stany Zjednoczone - Wystąpienie członkini Fed Cook 19:40, Stany Zjednoczone - Wystąpienie członka Fed Goolsbee 22:30, Stany Zjednoczone - Wystąpienie członka Fed Paulsona

