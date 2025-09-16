PILNE: Dane ze strefy euro pozostają mieszane

Produkcja przemysłowa w strefie euro za lipiec rośnie o 0,3% m/m, przy oczekiwaniu wzrostu o 0,4% m/m, ale przy poprzednim spadku na poziomie 1,3% m/m (zrewidowano do -0,6% m/m). W ujęciu rocznym mamy przyspieszenie do 1,8% r/r przy oczekiwaniu 1,7% r/r oraz przy poprzednim poziomie 0,7%.
Indeks ZEW dla strefy euro wypada na poziomie 26,1 przy poprzednim 25,1. Warto zauważyć, że ważniejszy indeks ZEW dla Niemiec, czyli głównej gospodarki strefy euro, nie tylko nie spada zgodnie z oczekiwaniami, ale rośnie w porównaniu do poprzedniego odczytu do poziomu 37,3
Poza danymi o produkcji przemysłowej poznaliśmy również dane dotyczące płac w strefie euro. Te rosną o 3,7% r/r za Q2, zgodnie z oczekiwaniami, ale to przyspieszenie w porównaniu do Q1 na poziomie 3,4%.
Z perspektywy polityki monetarnej ważne są przede wszystkim dane o płacach. Ich przyspieszenie wskazuje na to, że szanse na dalsze obniżki w tym roku zmniejszają się. Co więcej, dalszy wzrost produkcji przemysłowej może wskazywać, że najgorsze gospodarka europejska ma już za sobą, choć jednocześnie nie możemy powiedzieć o nadmiernej ekspansji.
