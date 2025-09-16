PILNE: DE40 traci 1.7% do najniższego poziomu od czerwca 📉

Kontrakty terminowe na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE40) tracą dziś ponad 1,7%, spadając do poziomów ostatnio notowanych w drugiej połowie czerwca 2025 r. Wskaźnik RSI sygnalizuje kapitulację, spadając poniżej poziomu 20. Wyprzedaż napędzana jest głównie przez niemieckich ubezpieczycieli i banki. Nawet Rheinmetall (RHM.DE) spadł dziś o prawie 1%, mimo rekomendacji „Kupuj” od BofA, wskazującej na akwizycję w sektorze morskim i wycenę docelową na poziomie 2225 EUR za akcję. Jak widać poniżej, nastroje wokół niemieckiego rynku akcji znajdują się pod presją wyprzedaży przy stosunkowo dużym wolumenie. Z analizy price action wynika, że od poziomu 23 250 pkt. może być spodziewana korekta 1:1. Na tę chwilę widać również spadki innych kontraktów terminowych na europejskie indeksy – EU50, FRA40 i SUI20 tracą niemal 1,2%. Nastroje na rynku akcji w USA są znacznie bardziej pozytywne – US100 spada jedynie o -0,05%. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

